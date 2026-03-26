Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / E3 Saxo Classic 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la carrera con Mathieu van der Poel

E3 Saxo Classic 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la carrera con Mathieu van der Poel

Este viernes 27 de marzo se llevará a cabo la edición 68° de la E3 Saxo Classic, competencia de un día que tiene como favorito al bicampeón Mathieu van der Poel. ¡No se la pierda!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
Mathieu van der Poel, ciclista neerlandés.
Mathieu van der Poel, ciclista neerlandés.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad