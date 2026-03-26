E3 Saxo Classic 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la carrera con Mathieu van der Poel

Las clásicas belgas vuelven este viernes con la disputa de la 68 edición de la E3 Saxo Classic, un "mini Tour de Flandes" que se disputa con salida y meta en Harelbeke con un recorrido de 209 km, en la que partirá de favorito Mathieu Van der Poel.

Con el Paterberg y el Oude Kwaremont en el recorrido, el E3 es un ensayo ideal para el segundo monumento de la temporada, y el primero adoquinado que tendrá lugar en Flandes dentro de 9 días, donde Van der Poel acude por su tercer triunfo consecutivo.

Van der Poel por el cuarto triunfo

Van der Poel, con tres triunfos en la temporada y relegado al octavo puesto en la Milán San Remo, afinará su estado de forma para tentar el cuarto triunfo en Flandes, donde coincidirá de nuevo con Tadej Pogacar.

En Harelbeke no estará su enemigo íntimo Wout Van Aert, pero tendrá oposición de corredores que aspiran a evitar su triplete. Entre ellos el francés Christophe Laporte, quien llevará los galones en el Visma, el esloveno Mohoric (Bahrain), el joven francés Romain Gregoire (Groupama) y el grupo de esprinters y que incluye a Mads Pedersen (Lidl Trek), Biniam Girmay (NSN) Fabio Jakobsen (PicNic) y Matteo Trentin (Tudor), sin olvidar las opciones de Antonio Morgado (UAE).



Movistar acude al examen de los adoquines de Harelbeke con Roger Adriá, Iván García Cortina, Jon Barrenetxea, Carlos Canal, Gonzalo Serrano, Albert Torres y Filip Maciejuk. También tratará de buscar su protagonismo el Burgos Burpellet BH.



Un palmarés con muchos nombres ilustres

La primera edición del E3 Harelbeke se disputó en 1958 con triunfo de Armand Desmet. Luego el mítico ciclista belga Rik van Looy la ganó cuatro veces entre 1964 y 1968, luego Roger De Vlaeminck. Curiosamente, el "Canibal" Eddy Merckx nunca logró ganar esta carrera.

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Los esprinters han colaborado al brillante palmarés de la clásica belga. Mario Cipollini ganó en 1993 y Peter Sagan también triunfó. La leyendas flamencas brillaron en Harelbeke, como Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Tom Boonen, con 4 laureles entre 2004 y 2007.

Fabian Cancellara la conquistó 3 veces, también vencieron ilustres como Geraint Thomas y Michal Kwiatkowski, y más recientemente, en 2022 y 2023 ganó Wout van Aert. Los 2 últimos años se lució Van der Poel.



209 km con alicientes de principio a fin

El recorrido de 209 km tiene 2.945 metros de desnivel y concentrará la dureza sobre todo en su última parte. El pelotón subirá 2 veces el Viejo Kwaremont, y la tradicional sucesión con el Paterberg se mantiene en la segunda pasada, mientras que la primera se realizará por la Keuzelingsstraat.

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Carrera sin respiro que va desgastando entre colinas y sectores adoquinados. El primer caliente será el Taaienberg, un muro adoquinado donde se suele desencadenar la batalla. Posteriormente llega el encadenado del Viejo Kwaremont y el Paterberg, dos cotas emblemáticas del ciclismo.

El Kwaremont permite ataques sostenidos, largos, mientras que el Paterberg, corto pero extremadamente duro, se presta a ataques explosivos. Estos muros harán la selección de favoritos, y en los últimos kilómetros hasta Harelbeke se intentarán ataques en solitario para evitar la resolución en un esprint reducido.