Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la etapa 21

La 81 edición de la Vuelta a España 2026 concluye este domingo con la vigésima primera y última etapa, con salida y meta en Granada y un recorrido de 112 km.

El último tercio del trayecto tiene perfil de clásica con 4 ascensos al Paseo del Generalife, junto a La Alhambra, que podría animar la carrera. Los ciclistas explosivos tendrán mucho que decir.

La etapa 21 de la Vuelta a España 2026 comienza y termina en Granada, donde el pelotón pasará por un recorrido único.

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Después de un primer tramo que pasará por La Zubía, Gójar, Otura, Cúllar Vega o Santa Fe, comenzará un circuito final que incluye tres subidas a La Alhambra, donde los ciclistas encontrarán pendientes de hasta el 10%.



Tras el último repecho, en el kilómetro 108, comienza el tramo final hacia la meta en las calles de la ciudad, donde los corredores más explosivos pelearán por la victoria de etapa.

Perfil y altimetría de la etapa 21 de la Vuelta a España 2026

Perfil y altimetría de la etapa 21 de la Vuelta a España 2026. Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 21 de la Vuelta a España 2026

Fecha: domingo 13 de septiembre.

Hora de inicio de carrera: 9:23 a.m. (hora Colombia)

Hora de inicio de transmisión: 9:30 a.m. (hora Colombia).

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Transmisión: Caracol Televisión, Ditu y Caracol Sports.