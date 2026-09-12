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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nottingham Forest, con un buen partido de Daniel Muñoz, venció 1-2 al Aston Villa

Nottingham Forest, con un buen partido de Daniel Muñoz, venció 1-2 al Aston Villa

Daniel Muñoz participó en la jugada de gol con que el Nottingham Forest se impuso en la cancha del Aston Villa este sábado, en partido correspondiente a la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Daniel Muñoz en Aston Villa vs. Nottingham Forest por la Premier League.
Daniel Muñoz en Aston Villa vs. Nottingham Forest por la Premier League.
Foto: Getty Imágenes

La victoria en Champions League fue un espejismo para Unai Emery. De vuelta a la Premier League, de vuelta a las andadas. Su Aston Villa perdió contra el Nottingham Forest, que tiene en sus filas al lateral colombiano Daniel Muñoz, y el balance tras cuatro jornadas es de tres derrotas, un empate y un solo gol a favor.

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Los 'villanos' deberían haber empezado ganando en los cinco primeros minutos, pero Mats Selz, con una doble parada espectacular, evitó el 1-0 y a partir de ahí se desencadenó la derrota de los de Birmingham.

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Nada más salir del descanso, Liam Delap atrapó una pelota en la frontal regateó a un jugador y con un disparo con la zurda batió a Suzuki.

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Al Aston Villa le costó 20 minutos recuperarse y a quince del final, Alysson, con un cabezazo en el primer palo, igualó el encuentro con el primer gol liguero de los de Emery esta temporada. El empate no era bueno, obviamente, pero era mejor que una nueva derrota en casa.

Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest de la Premier League.
Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest de la Premier League.
Foto oficial del Nottingham Forest

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Sin embargo, en el minuto 88, una gran combinación de los de Oliver Glasner por banda derecha, comandada por Daniel Muñoz, acabó con Morgan Gibbs-White asistiendo a Igor Jesús y el brasileño mandando los tres puntos Nottingham.

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¿Cómo va el Aston Villa en la Premier League?

Después de cuatro jornadas, el Aston Villa es penúltimo, con un solo punto, un solo gol a favor y siete en contra. Si el Conventry City puntúa esta jornada, los de Emery acabarán el fin de semana como colistas de la competición.

Así va el equipo de Daniel Muñoz en la presente temporada

El Nottingham Forest, por su parte, logra la primera victoria de la temporada y es undécimo, con cinco unidades.

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¿Cuándo vuelve a jugar el Nottingham Forest?

El calendario de la Premier League indica que el siguiente reto de Daniel Muñoz y compañía será este sábado 19 de septiembre frente a Coventry City en condición de local. La pelota rodará a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia.

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