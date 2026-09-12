"Raphinha está jugando a otro nivel", en Barcelona se rinden al presente del brasileño

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, elogió este sábado al extremo brasileño Raphinha, auténtico motor del 'azulgrana' en este inicio de temporada, asegurando que está jugando "a otro nivel".

Raphinha, al que Flick ha estado utilizando como referente ofensivo en los primeros partidos de la nueva temporada, acumula ocho goles y una asistencia en cinco encuentros de LaLiga y Champions League.

El brasileño "está jugando de manera fantástica, a otro nivel, es increíble", dijo Flick en la rueda de prensa previa al partido de la quinta fecha de LaLiga contra el Levante del domingo.

Publicidad

"Cuando está así, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo", añadió el técnico germano, que se mostró contento con los diferentes perfiles de ataque que tiene con Raphinha, el recién llegado Gabriel Jesus o Lamine Yamal.



"Pero Gordon, Adeyemi y Olmo también pueden jugar, así como Fermín. Tenemos varias opciones (en ataque)", afirmó Flick, que se mostró contento con el fulgurante inicio de temporada de su equipo, antes de advertir a sus jugadores que no pierdan el foco.

El Barcelona ha arrancado la temporada con cinco victorias, tres de ellas con goleadas de cinco goles, y lidera el campeonato doméstico.

Raphinha celebrando uno de sus goles ante el Feyenoord Foto: AFP

Publicidad

"Estamos muy contentos de estar a este nivel, pero sabemos que tenemos que demostrarlo en cada partido", recordó Flick.

"Si cambiamos algo de esta actitud no estaremos yendo en la dirección correcta y eso es lo que no queremos", afirmó.

"Sabemos que las cosas en el fútbol pueden cambiar rápidamente, pero ahora estamos disfrutando de la situación", añadió el técnico germano.

El Barca tiene como principal objetivo esta temporada alzar la Champions, que no gana desde 2015, pero Flick recordó que el presidente azulgrana Joan Laporta también quiere una tercera Liga consecutiva.

Publicidad

"Hablé con aficionados, con la gente en Barcelona; este año tenemos que ganar la Champions League y, por supuesto, este es un sueño para nosotros, este es nuestro objetivo", aseguró Flick.

"El presidente también dijo que LaLiga también es importante, y ganar LaLiga tres veces seguidas sería increíble", concluyó.