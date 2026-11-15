Leyenda de Brasil no se perdió del debut de Ronaldinho con equipo italiano; hubo espectador de lujo

Este domingo, en el Estadio Bruno Benelli se vivió una jornada histórica para el Ravenna FC. El legendario Ronaldinho, famoso mundialmente por su magia inagotable y su inolvidable paso por la élite del fútbol europeo, acaparó todos los focos al saltar como titular al terreno de juego frente al Forlì FC.

Sin embargo, el gran atractivo de la noche no solo se encontraba sobre el césped, sino también en las gradas del recinto deportivo. La noticia más comentada y emocionante del encuentro fue la presencia estelar de Dida, el icónico arquero brasileño de la época dorada del AC Milan, quien acudió personalmente al estadio para apoyar y presenciar de cerca el estreno oficial de su gran amigo y excompañero.

¡UNA LEYENDA VIENDO A OTRA!



Dida, campeón del mundo con Brasil y Ronaldinho, vino a ver a su amigo en su regreso al fútbol con Ravenna.#RonaldinhoEnDSPORTS pic.twitter.com/YduhDeosFm — DSPORTS (@DSports) November 15, 2026

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Con esta visita de lujo, el debut de Ronaldinho en el Ravenna FC se convierte instantáneamente en el fenómeno viral de la temporada en Italia, uniendo nostalgia y pasión pura en la Serie C.