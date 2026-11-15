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Gol Caracol  / Leyenda de Brasil no se perdió del debut de Ronaldinho con equipo italiano; hubo espectador de lujo

Leyenda de Brasil no se perdió del debut de Ronaldinho con equipo italiano; hubo espectador de lujo

A Ronaldinho no le falta apoyo en territorio italiano, durante su debut con el Ravenna FC. Una leyenda brasileña hizo presencia en el estadio para ver al '10'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Dida hizo presencia en el debut de Ronaldinho con el Ravenna FC de Italia.
Dida hizo presencia en el debut de Ronaldinho con el Ravenna FC de Italia.
Foto: Getty Images.

Este domingo, en el Estadio Bruno Benelli se vivió una jornada histórica para el Ravenna FC. El legendario Ronaldinho, famoso mundialmente por su magia inagotable y su inolvidable paso por la élite del fútbol europeo, acaparó todos los focos al saltar como titular al terreno de juego frente al Forlì FC.

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Sin embargo, el gran atractivo de la noche no solo se encontraba sobre el césped, sino también en las gradas del recinto deportivo. La noticia más comentada y emocionante del encuentro fue la presencia estelar de Dida, el icónico arquero brasileño de la época dorada del AC Milan, quien acudió personalmente al estadio para apoyar y presenciar de cerca el estreno oficial de su gran amigo y excompañero.

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