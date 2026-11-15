Vea la casi asistencia de gol de Ronaldinho con Ravenna vs Forlí; la magia está intacta

Con magia, talento, creatividad, alegría, títulos, humildad y demás virtudes y logros, Ronaldinho se ganó un lugar entre los mejores futbolistas de la historia. Por eso, aunque pasen los años, siempre será un privilegio verlo en un terreno de juego.

Este domingo 15 de noviembre, regresó a las canchas de manera oficial y lo hizo en el marco de un partido de la Serie C de Italia (tercera división). La camiseta que defendió fue la de Ravenna, que recibió en su estadio, a Forlí. Allí, fue titular.

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Fue así como, al minuto 18', Ronaldinho se hizo cargo de un tiro de esquina, envió un centro con muchísima precisión y, por poco, firma una asistencia. Giulio Donati ganó por los aires y conectó de cabeza, pero el arquero, Luca Marelli, atajó y evitó el gol.

Ronaldinho, en su debut con Ravenna, por la Serie C de Italia Captura de pantalla de video

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Vea la casi asistencia de Ronaldinho con Ravenna vs Forlí

¡CASI DA LA PRIMERA ASISTENCIA DEL PARTIDO!



Centro de Ronaldinho desde el banderín derecho que terminó en el cabezazo de Donati.#RonaldinhoEnDSPORTS pic.twitter.com/EwOmdIyPEw — DSPORTS (@DSports) November 15, 2026