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Gol Caracol  / Leyenda de Italia explicó su retiro; "era un Rolls Royce que ya no corría"

Leyenda de Italia explicó su retiro; "era un Rolls Royce que ya no corría"

Es el goleador histórico de un club de la Serie A, sin embargo, siempre fue blanco de críticas por su rendimiento en la Selección Italia.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Balón oficial con el que se juega en la Serie A de Italia
Balón oficial con el que se juega en la Serie A de Italia
Getty Images

Ciro Immobile, leyenda del Lazio, donde es máximo goleador histórico, pero blanco de críticas durante su paso por la 'Azzurra', de la que ahora es jefe de la sub-16, aseguró que su retirada llegó cuando dejó de disfrutar y admitió que dentro de diez años le gustaría ocupar el banquillo de la selección italiana.

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"Cuando tienes un Rolls Royce y te das cuenta de que no corre más como antes debes rendirte. Era un Rolls Royce que ya no corría. Las cosas me salían a medias: esto me sucedió realmente. Añadamos también la vanidad de no querer dejar un recuerdo de mí no bonito", explicó Immobile en una entrevista publicada este sábado por el diario Corriere della Sera.

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El exdelantero, de 36 años y autor de 350 goles durante su carrera, 207 en el conjunto 'laziale', puso fin el pasado verano a su etapa como futbolista y ahora comenzó una nueva junto a las categorías inferiores de Italia.

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"He dado y recibido tanto del fútbol, parar es una cuestión de respeto hacia ti mismo y hacia quien te mira", afirmó.

Immobile también valoró la labor de Roberto Mancini al frente de Italia y consideró que el técnico ha sido "la mejor elección", especialmente por su capacidad para recuperar al grupo y apostar por los jóvenes.

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"Tiene la capacidad de crear grupo, no llega al vestuario o al entrenamiento a liarte la cabeza. Busca cualidades morales, sabe que son importantes como las técnicas", señaló.

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Sobre la posibilidad de sucederle algún día, el exfutbolista se mostró ambicioso: "Tengo camino por recorrer, dentro de diez años me gustaría estar ahí".

El exinternacional italiano también recordó su salida del Lazio, donde vivió sus mejores años y se convirtió en una de las grandes figuras de la historia del club.

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"Me estaban acompañando a la puerta dándome la mano, al final esa misma mano la levanté yo y me fui", relató Immobile, que, pese a todo, aseguró que hasta el final mantuvo una relación cercana con el presidente Claudio Lotito.

"Juro que hasta el final entre Lotito y yo hubo una relación padre-hijo. Por eso el disgusto era doble. Abrí la puerta, quité situaciones incómodas", añadió.

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Preguntado por los entrenadores que más le marcaron, eligió a Simone Inzaghi, con quien coincidió en el Lazio: "Sobre todo desde el punto de vista humano, es único. También nos hemos relacionado con nuestras familias".

En cambio, situó al alemán Jurgen Klopp como el técnico del que menos recibió, ya que el jugador todavía "era demasiado joven".

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Immobile fue además durante años uno de los principales focos de las críticas hacia la selección italiana, especialmente por sus dificultades para trasladar a la 'Azzurra' la eficacia goleadora que mostró durante su etapa en el Lazio.

Pese a ello, formó parte del equipo que conquistó la Eurocopa de 2021.

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