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Gol Caracol  / El Atlético de Madrid fue claro con el futuro de Julián Álvarez; “comprenderá la decisión”

El Atlético de Madrid fue claro con el futuro de Julián Álvarez; “comprenderá la decisión”

Julián Álvarez ha expresado públicamente su deseo de fichar por el Barcelona en esta ventana de transferencias, pero desde el Atlético de Madrid han dejado el tema bastante claro.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Julián Álvarez jugador de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez ha dicho que quiere ser traspasado al Barcelona.
Foto: AFP

El Atlético de Madrid remarcó este jueves que “está convencido” de que Julián Álvarez “comprenderá la decisión” de no ser traspasado al Barcelona, “centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”. Así lo reflejó en el comunicado en el que el club 'rojiblanco' anunció el “respaldo unánime” del consejo de administración de la entidad a no negociar el traspaso del atacante argentino al conjunto 'azulgrana'.

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A falta de seis días para el cierre del mercado de fichajes, el futuro de Julián Álvarez está entre la continuidad en el Atlético o la salida a otro club distinto al Barcelona o al Real Madrid, con el Arsenal como el único equipo que se ha posicionado para ello, aunque la operación aún es inconcreta, sin propuesta actual y sin el visto bueno del atacante, que quiere jugar en el conjunto 'azulgrana'.

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El delantero argentino no ha participado en los dos últimos entrenamientos del equipo 'rojiblanco' debido a una indisposición, sufrida desde la noche del pasado martes al miércoles, por lo que ya se no ejercitó ese día. Este jueves, por segundo día seguido, tampoco se entrenó al continuar el malestar por la citada indisposición.

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Julián Álvarez ha expresado pública y privadamente su deseo de fichar por el Barcelona en este mercado de verano. Ya se lo transmitió al conjunto rojiblanco en el tramo final de la pasada temporada e insistió en ello el pasado 22 de junio, al término del partido entre Argentina y Austria en la fase de grupos del Mundial 2026.

El atacante declaró entonces que “lo mejor para todos es una transferencia” y apuntó que quiere “cumplir” su “sueño”, de jugar en el Barcelona, aunque no citó al conjunto 'cule'.

Julián Álvarez era pretendido por el FC Barcelona.
Julián Álvarez era pretendido por el FC Barcelona.
Fotografía de AFP

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Ya entonces, el Atlético de Madrid había advertido de que no iba a negociar un traspaso con el Barcelona, cuya única oferta fue a finales de mayo por 100 millones de euros a pagar en seis plazos, y se remitía a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una vez que entiende que el club azulgrana le ha faltado al respeto a la entidad rojiblanca con sus presuntos contactos y sus movimientos con un jugador con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.

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El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición.

Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club”, dijo Miguel Ángel Gil Marín el pasado 23 de junio, en declaraciones a la 'Agencia EFE'

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