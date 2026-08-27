Santa Fe vs. Vasco da Gama; días, horas y dónde ver en TV los 'cuartos' de Copa Sudamericana

A pocas horas de la gesta histórica de Independiente Santa Fe, quien venció a River Plate por penaltis en el estadio Monumental; desde la Conmebol ya salieron los horarios para los cuartos de final de Copa Sudamericana, instancia en la que el 'león' enfrentará a Vasco da Gama a doble partido.

Y es que, a pesar de la euforia que existe en el combinado 'cardenal' por el importante paso en el certamen continental; ahora Pablo Repetto y sus dirigidos deben pasar la página y centrarse en los brasileños, que ya saben cuándo, a qué horas y en dónde se medirán las 'caras' con los bogotanos.

Santa Fe vs. Vasco da Gama; días, horas y más de los cuartos de final en Copa Sudamericana

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El conjunto que oficiará en condición de local para el partido de ida será Independiente Santa Fe. Según lo reveló la Conmebol; el cuadro 'cardenal' recibirá a Vasco en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el martes 8 de septiembre, a las 5:00 p.m. (hora colombiana).



¡Nos vemos en los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 🏆 ante Vasco Da Gama!



La serie inicia en Bogotá y cierra en Río de Janeiro 🇧🇷 pic.twitter.com/vjnQgW5W2J — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 27, 2026

Ya para el encuentro de vuelta, el 'león' visitará al equipo brasileño en el estadio São Januário, el martes 15 de septiembre, a las 5:00 p.m. (hora colombiana).

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Santa Fe, a enfrentar a un Vasco repleto de colombianos

El cuadro 'cardenal', que viene de dejar en el camino a River Plate en el Monumental; ahora deberá medirse con un conjunto brasileño, cimentado en la presencia de varios futbolistas 'cafetero'. Casi que uno por posición.

En la defensa, se encuentra el internacional Carlos Cuesta, quien también ha tenido participación en la Selección Colombia de mayores, al mando de Néstor Lorenzo. En el mediocampo, aparece Johan Rojas, muy conocido por su paso por La Equidad, ahora conocida como Internacional de Bogotá.

En el ataque, se encuentra Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza, dos extremos muy técnicos, encaradores y con buena pegada de medias distancia.

Carlos Andrés Gómez festejando triunfo de Vasco, en Sudamericana. Foto: X de Vasco da Gama.

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Ante este escuadrón colombiano, Independiente Santa Fe deberá jugar, luchar y neutralizar para poder avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, en donde esperan Boca Juniors o Sao Paulo.