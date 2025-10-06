Millonarios vs. América de Cali; hora y dónde ver EN VIVO por TV el clásico de Liga BetPlay

Millonarios y América de Cali viven un presente para el olvido. Con 13 partidos disputados, ambos están afuera del grupo de los ocho en la Liga BetPlay II-2025. Razón por la que no tienen otra alternativa que hacerse con los tres puntos, cuando se enfrenten el lunes 6 de octubre, a las 7:30 p.m., por la fecha 14, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

El 'embajador' aparece en el puesto 16, con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. Además, su diferencia de gol es de -5, tras marcar 14 y recibir 19 tantos. Por otro lado, los 'escarlatas' se ubican en la posición 14, con 14 unidades, tras tres triunfos, cinco igualdades y misma cantidad de caídas, mientras que su diferencia de gol es de -1.

Ahora, uno de los condimentos de este enfrentamiento gira en torno a David González. Recordemos que el antioqueño fue el elegido para reemplazar a Alberto Gamero en Millonarios; no obstante, las cosas no salieron como esperaba. No haber clasificado a la final en el primer semestre del fútbol colombiano y un discreto inicio del segundo, llevaron a que lo sacaran.

Las vueltas del fútbol y la vida hicieron que América de Cali se convirtiera en su nueva casa, tras la salida de Diego Gabriel Raimondi, quien no estuvo a la altura del reto. Sin embargo, el hecho de medir fuerzas contra su reciente equipo, hace que este enfrentamiento sea especial. Eso sí, aún no puede dirigir desde la raya y quien asume ese rol es Alexander Escobar.



Santiago Giordana y Daniel Bocanegra, en un partido entre América de Cali y Millonarios, por la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

Publicidad

Millonarios vs. América de Cali; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2025

Día: martes 7 de octubre del 2025.

Hora: 7:30 de la noche, en horario de Colombia.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Transmisión: WIN Sports y WIN Play.