A Rodrigo Holgado, la FIFA le descubrió su mentira: América de Cali, el principal afectado

En el fútbol colombiano y mundial, el nombre de Rodrigo Holgado y otros seis jugadores de la Selección de Malasia son noticia al comprobarse que no cuenta con respaldo oficial para tener la nacionalidad malaya y jugar con su combinado nacional. Todos los detalles fueron revelados por la FIFA, que además impondrá una fuerte sanción para cada uno. En América de Cali están preocupados y podrían tomar cartas en el asunto.

El argentino Holgado sorprendió en junio de este año al ausentarse del conjunto 'escarlata' para jugar y ponerse la camiseta de Malasia. En ese momento se argumentó que el delantero estaba habilitado porque su abuelo paterno había nacido en dicho país.

El debut de Rodrigo fue por todo lo alto, puesto que anotó gol en la goleada 4-0 sobre Vietnam por la segunda fecha de la tercera ronda de la clasificación a la Copa Asiática 2027. Adicionalmente, el delantero disputó un encuentro de preparación.

Hasta ahí, todo pintaba normal, sin embargo, hace un par de semanas la prensa internacional informó que la FIFA estaba investigando detalles sobre la nacionalidad de Holgado y otros seis jugadores del combinado malayo.



Después de recabar mucha información, el ente rector del fútbol mundial reveló este lunes 6 de octubre que hubo falsificación de documentos. En el caso de Rodrigo, su abuelo Omar Eli Holgado Gardon aparecía con lugar de nacimiento en George Town, Malasia, sin embargo, la realidad es que su natalidad fue en Caseros, Buenos Aires, Argentina.

En cuanto a los otros seis jugadores, sus abuelos nacieron en España, Argentina, Brasil y Países Bajos.

Ahora bien, más allá de la falta de veracidad en los documentos, lo más graves es la sanción, ya que la FIFA les impondrá un castigo de un año sin jugar al fútbol profesional. Esto implica que Holgado no podrá tener acción con América de Cali, club que seguramente tomará decisiones, amparados por la decisión que tomó el ente rector del fútbol mundial.

Cabe recordar, que, Holgado fichó por el 'escarlata' en el 2024 y anteriormente jugó en Almagro de Argentina, Orizaba y Veracruz de México, Coquimbo Unido de Chile, Audax Italiano de Chile, Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina y Curicó Unido de Chile.