Técnico del Inter de Miami da una contundente actualización sobre el estado de salud de Lionel Messi

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este viernes que Lionel Messi "está bien" y podría entrar en la convocatoria para el partido del sábado ante Los Ángeles Galaxy, tras perderse los dos últimos encuentros por una lesión en su pierna derecha.

"Messi está bien, de hecho desde el miércoles ha entrenado con el equipo. Creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana", dijo Mascherano en un encuentro con los medios antes del entrenamiento de este viernes.

El delantero argentino sufrió el pasado 2 de agosto una pequeña lesión muscular en la pierna, de la que no se dieron muchos detalles, en el comienzo del partido de Leagues Cup frente al Necaxa. Esto le obligó a perderse los dos siguientes encuentro del Inter Miami, que se saldaron con victoria por 3-1 ante Pumas en la Leagues Cup, y con una contundente derrota por 4-1 contra el Orlando City en la MLS.

Sin embargo, el preparador argentino no confirmó que Messi fuera a tener minutos en el partido de mañana, que antecede a los cuartos de final de la Leagues Cup que el Inter Miami disputará el próximo miércoles contra Tigres.

"Vamos a ir analizando. Tenemos el partido del miércoles pero mañana para nosotros es un partido muy importante porque venimos de una derrota dura", dijo el preparador argentino sobre la posibilidad de introducir rotaciones en el once.

Jugadores del Inter Miami AFP

El pasado 2 de agosto, Messi tuvo que abandonar el partido de la Leagues Cup frente al Necaxa en los primeros compases del encuentro. Al día siguiente, el equipo de rosa señaló que sufre “una lesión muscular menor” en su pierna derecha sin dar más detalles ni apuntar un posible plazo de recuperación. El astro argentino se perdió el duelo de la Leagues Cup del 6 de agosto ante los Pumas UNAM, que los de Mascherano ganaron para certificar su pase a unos cuartos donde se verán las caras con los Tigres UANL el 20 de agosto.

El Inter Miami es sexto del Este con 42 puntos en 23 encuentros. El líder de esa conferencia es el Philadelphia Union con 51 puntos en 26 partidos. La paliza encajada frente al Orlando City fue un duro golpe, pero el Inter Miami recibe ahora a un LA Galaxy que está firmando una temporada desastrosa pese a ser el vigente campeón de la MLS Cup.

Muy lastrados por la lesión de larga duración de Riqui Puig, los angelinos son colistas del Oeste con un ridículo balance de 16 puntos en 25 partidos, incluyendo solo tres victorias. El único consuelo a su desastrosa campaña por ahora ha sido la Leagues Cup, donde el Galaxy se clasificó para los cuartos y buscará contra el Pachuca un lugar en las semifinales.