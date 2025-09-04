Lionel Messi no pudo contener el llanto; emotivo momento, hasta las lágrimas, con Argentina

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Argentina se enfrentará a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.

Evidentemente, los reflectores se los llevó Lionel Messi, quien desde el calentamiento protagonizó emotiva acción, que ya le da la vuelta a las redes sociales.

Lionel Messi EMOCIONADO al salir a la cancha.



Ufff, fuertísimo. 🥺💔pic.twitter.com/Fiy1RPCRpq — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 4, 2025

Y es que, durante la entrada en calor, previo al inicio de juego, se vio al '10' con los ojos aguados de lágrimas; mismas, que reflejan, más que su dolor, el sentimentalismo de saber que cada vez está más cerca su final del combinado 'albiceleste'.

Con 38 años, Lionel Messi jugaría la Copa del Mundo 2026 con uno más; sin embargo, para la siguiente edición que se disputaría en el 2030, el astro argentino tendría 42 años, una edad considerable para disputar un certamen de tan alto nivel y exigencia como lo es el Mundial.

Es por eso que desde ya se habla que, este jueves 4 de septiembre, 'Leo' jugaría su último partido en territorio argentino por las clasificatorias sudamericanas. Habrá que ver si el '10' se siente en condiciones para seguir jugando con la 'albiceleste', pero, mientras eso se define, Messi vive cada encuentro como si fuera el último.