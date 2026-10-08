"Lionel Messi nunca dijo en toda su carrera que tenía que ganar un Balón de Oro"

Zaid Romero (Mendoza, Argentina, 1999) llena la grada incluso sentado. Ha terminado el entrenamiento y aún viste la ropa del Getafe. Es grande (1,90), un central con presencia en un día encogido: cielo gris, asientos vacíos y una lluvia fina que se detiene al comenzar la entrevista con EFE.

Durante unos minutos sale el sol, una cortesía inesperada en mitad de la mañana. Romero parece tímido, pero solo hasta que responde. Habla despacio, con la sensatez de quien no olvida el camino recorrido hasta la cima.

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En Romero, casi todos los caminos conducen a su familia. Al padre taxista, a la madre que limpiaba casas y era peluquera, y al abuelo Domingo, limpiabotas desde los ocho años y vendedor de café durante el resto de su vida.

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En la conversación habla de su marcha de Mendoza, de su suplencia en el Brujas, de Bordalás, del Barcelona, de la selección argentina y de un Balón de Oro que, por más nombres que aparezcan, para él siempre acaba en Lionel Messi.



Pregunta: Su padre era taxista y su madre limpiaba casas y trabajaba como peluquera. ¿Cuando piensa en el lugar del que viene, qué imágenes de sus padres le vienen a la cabeza?

Respuesta: Recuerdos muy lindos. Son un ejemplo para mí. Soy lo que soy gracias a los dos. Me dejaron muchos valores y me ayudaron a ser lo que soy dentro del campo. A veces todo se hacía cuesta arriba, pero siempre hicieron todo lo posible para darme unas botas o llevarme de un lugar a otro. Me quedo con todos esos recuerdos, los lindos y los no tan lindos, porque dejaron una enseñanza.

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P: Ha contado que nunca tuvo un plan B. ¿Nunca temió no llegar a ser futbolista? ¿Qué habría hecho si hubiese fallado?

R: Sí. Hubo momentos en los que lo pensaba cada día. No era fácil para mí, para mi familia ni para mi esposa, que me ha acompañado durante todos estos años. Pero creo mucho en Dios y creo que tenía esto predestinado para mi vida. Nunca hubo un plan B. Si hubiese fallado, seguramente habría sido taxista porque mi padre tenía muchos contactos. Habría entrado ahí segurísimo.

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P: Tenía 21 años cuando abandonó Mendoza para buscar una oportunidad en Buenos Aires. ¿Fue la primera vez que se sintió verdaderamente solo?

R: Sí. Fui con mi esposa y éramos muy chicos. Todo era nuevo. Habíamos pasado toda la vida cerca de nuestras familias y, de un día para otro, nos marchamos. Fue complicado, pero salió bien y nos convirtió en lo que somos.

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P: Llegó a entrar en una prelista con Argentina... ¿Se permite pensar alguna vez jugar un Mundial o una Copa América?

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R: Sí, siempre está la ilusión. Hay grandísimos jugadores, competición sana y eso te lleva a no sacar el pie del acelerador. Fue un grandísimo honor y una recompensa muy grande estar en la prelista por más que no fui convocado para el Mundial. Después de todo ese tiempo que estuve en Brujas sin jugar, venir aquí y jugar, dar lo mejor de mí y estar en una prelista del Mundial, para mí y para mi familia significó mucho.

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P: Lamine Yamal y Mbappé han hablado públicamente sobre sus candidaturas al Balón de Oro. ¿Quién cree que debe ganarlo? ¿Es un premio que se da o que se pide?

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R: Difícil. No soy quién para estar diciendo quién tiene que ganar el Balón de Oro. Soy argentino y siempre voy a tirar por Messi, porque es el mejor de la historia. No hay otro como él y es el mejor de todos los tiempos. Para la edad que tiene Messi y por el Mundial que hizo, no se lo he visto a otra persona de la edad que tiene (39 años). Eso no quiere decir que los otros chicos no estén a un nivel muy alto. Creo que tienen mucho por dar y un futuro extraordinario. Los admiro, pero mi respuesta siempre va a ser Messi.

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P.- Creo que Messi nunca dijo que él tenía que ganar el Balón de Oro...

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R.- Sí, creo también eso es lo que le hace diferente. En toda su carrera nunca dijo 'soy el mejor del mundo'. En toda su carrera nunca dijo que tenía que ganar un Balón de Oro. Es admirable como siendo el mejor siempre se mantiene en un perfil bajo.

Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina AFP

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P: Mantuvo una relación muy especial con su abuelo Domingo, que ya no está. ¿Qué queda de él en la persona y en el futbolista que es ahora?

R: El trabajo diario. Mi abuelo lustraba zapatos desde los ocho años y después pasó a vender café. Se dedicó a eso toda su vida y nos dio muchas cosas. A veces la gente se sorprende porque solamente vendía café, pero nos dio mucho. Más allá de lo económico, nos transmitió muchos valores. Eso me quedó muy presente y hasta hoy lo llevo en el corazón.

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P: Pasó de jugar habitualmente con Estudiantes a disponer de muy pocos minutos en el Brujas. ¿Llegó a pensar que se había equivocado al marcharse a Europa?

R: Sí. Siempre tienes en la cabeza si debiste venir o si cometiste un error. Pero creo mucho en Dios y creo que estaba predestinado a que yo estuviera aquí. Aunque no jugué lo que deseaba, pude debutar en 'Champions'. Eso significa mucho por el lugar del que vengo. Fue un paso para venir al Getafe y cuando llegué la situación era compleja. Vinimos con los chicos de Uruguay (Satriano y Boselli), estábamos en descenso y nos clasificamos para Europa. Fue una alegría.

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P.- El Coliseum se encuentra en plena remodelación. ¿Qué supone para el vestuario comprobar que el Getafe también crece fuera del campo?

R.- Queremos que esté terminado cuanto antes, aunque sabemos que lleva su tiempo. Es una imagen de que el club está creciendo y tiene que continuar en esa dirección. Nosotros estamos aquí para ayudarlo, para que siga creciendo.