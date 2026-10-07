Marino Hinestroza, con nota alta en triunfo de Vasco da Gama sobre Botafogo; "aportó profundidad"

Vasco da Gama, equipo que tiene en sus filas a varios jugadores colombianos, siendo uno de ellos Marino Hinestroza, sumó este miércoles un importante triunfo en el Brasileirao. El 'gigante de la colina' derrotó 1-2 al Botafogo en cumplimiento de una nueva jornada, y dichos tres enteros sumados, le permitió al elenco dirigido por Pedro Emanuel alejarse un poco del tema del descenso.

En dicho compromiso frente a la 'estrella solitaria' fue titular Hinestroza, desempeñando un buen juego por la banda derecha, incluso, participó en la acción de uno de los dos goles de su equipo. Su actuación fue destacada en la prensa brasileña, recibió una buena nota.

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¿Qué dijeron de Marino Hinestroza y su rendimiento en Botafofogo vs. Vasco da Gama?

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En ese orden de ideas, en los medios deportivos de la nación de la samba resaltaron que el exAtlético Nacional volvió a ser titular en el fútbol de Brasil con Vasco; esto tras un largo periodo. Además, subrayaron su gran aporte por la banda, misma que le dio versatilidad a la escuadra ubicada en Río de Janeiro.



Marino Hinestroza en Botafogo vs. Vasco da Gama por el Brasileirao. Foto oficial del Vasco da Gama

"Regresó a la alineación titular en el Brasileirao después de seis meses y tuvo una buena actuación. Aportó profundidad al ataque por la banda derecha y participó en la jugada que derivó en el gol de David. Más tarde, estuvo a punto de dar una asistencia a Sosa, cuyo disparo se estrelló en el poste", se leyó en la reseña del diario 'Globo Esporte'.

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Igualmente, este tabloile le otorgó un 6.5 de calificación, mientras que los 'torcedores' del 'gigante de la colina' lo puntuaron con 6.4.

Marino Hinestroza estuvo hasta el minuto 65 de juego en el césped del estadio Nilton Santos, y en su lugar ingresó Adson.

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¿Cómo quedó el Vasco da Gama en el Brasileirao?

Luego del importante triunfo sobre Botafogo, el club de Río de Janeiro llegó a 34 puntos tras 28 compromisos disputados, ubicándose en la casilla número 14 de la clasificación general que lidera Flamengo, con 60 puntos.

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El próximo reto del Vasco da Gama

Ahora, Marino Hinestroza y compañía se alistan para recibir este sábado 10 de octubre, en el São Januário, a Remo. A las 4:00 de la tarde, en horario para Colombia, rodará el balón para este compromiso.