Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza, con nota alta en triunfo de Vasco da Gama sobre Botafogo; "aportó profundidad"

Marino Hinestroza, con nota alta en triunfo de Vasco da Gama sobre Botafogo; "aportó profundidad"

El extremo fue titular en la victoria 1-2 del Vasco da Gama, este miércoles, frente a Botafogo en una nueva jornada del Brasileirao. ¡Acá más detalles del rendimiento de Marino Hinestroza!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de oct, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Foto: Getty Imágenes

Vasco da Gama, equipo que tiene en sus filas a varios jugadores colombianos, siendo uno de ellos Marino Hinestroza, sumó este miércoles un importante triunfo en el Brasileirao. El 'gigante de la colina' derrotó 1-2 al Botafogo en cumplimiento de una nueva jornada, y dichos tres enteros sumados, le permitió al elenco dirigido por Pedro Emanuel alejarse un poco del tema del descenso.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En dicho compromiso frente a la 'estrella solitaria' fue titular Hinestroza, desempeñando un buen juego por la banda derecha, incluso, participó en la acción de uno de los dos goles de su equipo. Su actuación fue destacada en la prensa brasileña, recibió una buena nota.

Publicidad

Últimas noticias

Álvaro Montero Boca Juniors
Colombianos en el exterior

Álvaro Montero preocupa en Boca Juniors, tras paso por Selección Colombia; “es contraproducente”

'Cucho' Hernández, colombiano del Real Betis.
Colombianos en el exterior

'Cucho' Hernández, de los mejores delanteros en Europa; aparece en estadística que lidera Mbappé

¿Qué dijeron de Marino Hinestroza y su rendimiento en Botafofogo vs. Vasco da Gama?

Publicidad

En ese orden de ideas, en los medios deportivos de la nación de la samba resaltaron que el exAtlético Nacional volvió a ser titular en el fútbol de Brasil con Vasco; esto tras un largo periodo. Además, subrayaron su gran aporte por la banda, misma que le dio versatilidad a la escuadra ubicada en Río de Janeiro.

Marino Hinestroza en Botafogo vs. Vasco da Gama por el Brasileirao.
Marino Hinestroza en Botafogo vs. Vasco da Gama por el Brasileirao.
Foto oficial del Vasco da Gama

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Regresó a la alineación titular en el Brasileirao después de seis meses y tuvo una buena actuación. Aportó profundidad al ataque por la banda derecha y participó en la jugada que derivó en el gol de David. Más tarde, estuvo a punto de dar una asistencia a Sosa, cuyo disparo se estrelló en el poste", se leyó en la reseña del diario 'Globo Esporte'.

Publicidad

Igualmente, este tabloile le otorgó un 6.5 de calificación, mientras que los 'torcedores' del 'gigante de la colina' lo puntuaron con 6.4.

Marino Hinestroza estuvo hasta el minuto 65 de juego en el césped del estadio Nilton Santos, y en su lugar ingresó Adson.

Publicidad

¿Cómo quedó el Vasco da Gama en el Brasileirao?

Luego del importante triunfo sobre Botafogo, el club de Río de Janeiro llegó a 34 puntos tras 28 compromisos disputados, ubicándose en la casilla número 14 de la clasificación general que lidera Flamengo, con 60 puntos.

Publicidad

El próximo reto del Vasco da Gama

Ahora, Marino Hinestroza y compañía se alistan para recibir este sábado 10 de octubre, en el São Januário, a Remo. A las 4:00 de la tarde, en horario para Colombia, rodará el balón para este compromiso.

Publicidad

Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina.
Gol Caracol

El desafío que le propuso el presidente de la Conmebol a Lionel Messi; ¿lo aceptará?

Cerro Porteño en un partido por la Copa Libertadores.
Gol Caracol

Equipo 'grande' de Sudamérica tomó drástica decisión: apartó a cinco futbolistas del primer equipo

Relacionados

Marino Hinestroza

Vasco da Gama

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad