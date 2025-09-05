Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi: "Por edad, lo más lógico es que no llegue al Mundial, pero estoy ilusionado"

Lionel Messi: "Por edad, lo más lógico es que no llegue al Mundial, pero estoy ilusionado"

El capitán y gran figura de la Selección Argentina, Lionel Messi, puso en duda su participación en el Mundial 2026. "Ir partido tras partido, veré cómo me iré sintiendo", agregó.

Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:31 a. m.