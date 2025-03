Lionel Scaloni no se quedó callado y respondió ante los señalamientos de James Rodríguez

Previo al compromiso entre Argentina y Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, el estratega de la 'albiceleste', Lionel Scaloni, fue consultado por las últimas declaraciones de James Rodríguez sobre la final de la Copa América 2024, y el DT no dudó en responderle.

El '10' de la Selección Colombia dejó unas picantes declaraciones en el programa de 'Los amigos de Edu' al argumentar el por qué no lograron conseguir el tan anhelada trofeo en la final frente a la campeona del mundo; palabras que han dado de qué hablar en todo el mundo, y ahora llegó a los oídos de Scaloni.

"Hicimos una excelente Copa América. En lo personal fue espectacular. Estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones, pienso yo... el arbitro favoreció a Argentina . No nos pitaron penaltis, creo que uno o dos, pero para mí uno claro", fueron las palabras del '10' de la 'tricolor'.

Publicidad

A esto, Lionel Scaloni al ser interrogado en rueda de prensa antes del compromiso de este viernes 21 de marzo frente a Uruguay , contestó: "Me quedo con la primera, claro, dijo que fue un gran campeón y bueno, ya está, quedémonos con la buena. La otra es entendible, pero la primera ya con eso está bien", argumentó el DT de Argentina.

Publicidad

Hay que recordar que el partido entre argentinos y colombianos en dicha final de la Copa América se definió con un único gol por parte de Lautaro Martínez, y a pocos segundos de que se fueran a los tiros desde el punto penal. En Colombia hubo un sinsabor debido a unas acciones discutidas en el tiempo reglamentario; de otro lado, nunca salieron los audios del VAR de aquella definición.

Lo que sí es cierto es que el estratega argentino no le pareció importante el tema y se quedó con los elogios que dijo el colombiano en su primera parte de la frase, dando con eso punto final a la pregunta del periodista en la rueda de prensa.

Otras declaraciones de James Rodríguez:



"Durante el Mundial (Brasil 2014), Jorge Mendes me dijo que me quería el Real Madrid, me avisó y me dijo ‘no te desenfoques eh’ y eso me dio más fuerza, justo después fue el partido contra Japón, que entré y marqué un gol, luego contra Uruguay marqué dos goles. Al contarme eso me dio más fuerza".

"Cuando llegué a Madrid pensé: '¿Cómo voy a hacer para hablar con Ramos, Karim, Modric, Cristiano o Iker?'. Pero llegué y estaban todos muy tranquilos como si hubieran jugado en el barrio".