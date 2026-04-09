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Gol Caracol  / Líos en el fútbol brasileño con el Palmeiras de Jhon Arias; "se dio un irrespeto"

Líos en el fútbol brasileño con el Palmeiras de Jhon Arias; "se dio un irrespeto"

En Brasil hay polémica por la dura sanción que recibió el entrenador Abel Ferreira, por una discusión con los árbitros. No tuvieron piedad y el castigo fue severo.

Por: AFP
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Palmeiras Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico de Palmeiras y sus jugadores - Foto:
AFP

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