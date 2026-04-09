Líos en el fútbol brasileño con el Palmeiras de Jhon Arias; "se dio un irrespeto"

La justicia deportiva de Brasil suspendió este jueves por ocho juegos al entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, por discutir con los árbitros en partidos del campeonato brasileño ante el São Paulo y el Fluminense.

Técnico con más títulos en la historia del Verdão, entre ellos dos campeonatos del Brasileirão y otros tantos de la Copa Libertadores, Ferreira suele hacer duras críticas a los arbitrajes.

El Palmeiras es líder en solitario de la liga brasileña y esta semana debutó en la Libertadores 2026 con un empate 1-1 a domicilio con el colombiano Atlético Junior.

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva informó en un comunicado que sancionó al estratega, de 47 años, con seis encuentros de suspensión por "irrespetar" al árbitro y sus asistentes en el encuentro del pasado 21 de marzo entre el Palmeiras y el São Paulo, en la octava fecha.



"La conducta no se limitó a un único acto aislado, sino que se desarrolló de manera continua, reiterada y progresiva, mediante lenguaje ofensivo y actitud hostil", alegó la jueza de la corte Ana Luiza Ralil al votar a favor de la sanción, aprobada de manera unánime por los magistrados.

Abel Ferreira, director técnico del Palmeiras. PABLO PORCIUNCULA/AFP

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El tribunal impuso a la vez otros dos encuentros de suspensión por las mismas razones en un cotejo previo, el 25 de febrero, en el que el equipo enfrentó al Fluminense en la cuarta jornada.

La decisión es apelable.

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Ya Ferreira cumplió dos de los ochos partidos de castigo, pues en ambos juegos recibió tarjeta roja, así que automáticamente no pudo estar en el banquillo en los encuentros siguientes.

El Palmeiras venció 1-0 como visitante al São Paulo y 2-1 en casa al Fluminense.