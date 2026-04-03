Liverpool confirmó dura baja para la serie contra PSG por la Champions League

El guardameta del Liverpool, Alisson Becker, se perderá los dos partidos de los cuartos de final de la Champions League contra el PSG, anunció su entrenador Arne Slot, este viernes 3 de abril.

El arquero brasileño, que firmó una actuación excepcional la temporada pasada contra el PSG en la ida de octavos de final (victoria de los 'reds' por 1-0, antes de quedar eliminados en la vuelta), sufrió una lesión muscular en el partido de vuelta de octavos contra el Galatasaray (4-0).

"No va a participar en los partidos contra París (miércoles en París, 14 de abril en Liverpool). Estará de baja durante algún tiempo. Esperamos que esté disponible de aquí al final de la temporada", declaró Slot en rueda de prensa.

Alisson Becker tuvo que ser sustituido por Giorgi Mamardashvili en el partido contra Galatasaray. OZAN KOSE/AFP

En cambio, la estrella egipcia Mohamed Salah regresará tras superar unas molestias que le impidieron acudir a la convocatoria de su selección durante la recién finalizada ventana internacional.



El delantero sueco Alexander Isak también podría estar en condiciones de enfrentarse al París Saint-Germain, tras una lesión de varios meses, al igual que el lateral neerlandés Jeremie Frimpong.

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Antes de viajar a la capital francesa, el Liverpool visita el sábado al Manchester City en los cuartos de la Copa de Inglaterra.