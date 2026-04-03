Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Liverpool confirmó dura baja para la serie contra PSG por la Champions League

Liverpool confirmó dura baja para la serie contra PSG por la Champions League

El propio Arne Slot, director técnico del Liverpool, indicó en rueda de prensa que dicho jugador "estará de baja durante algún tiempo", por lo que no estará en la llave de los cuartos de final.

Por: AFP
Actualizado: 3 de abr, 2026
Comparta en:
Liverpool enfrenta al PSG en la Champions League el miércoles.
Liverpool enfrenta al PSG en la Champions League el miércoles.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad