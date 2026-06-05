La Selección Colombia femenina vuelve HOY viernes 5 de junio al ruedo en la Liga de Naciones de la Conmebol, con el objetivo claro de clasificarse al Mundial de Brasil 2027. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia recibirán en el Pascual Guerrero a Uruguay, en cumplimiento de la octava jornada. Este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal: wwww.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

¿Cómo va Colombia en la Liga de Naciones femenina?

Actualmente, el combinado femenino de nuestro país marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones del certamen con 14 puntos, mismos que la líder Argentina que le gana la posición por el ítem de la diferencia de gol: la 'tricolor' tiene +7, mientras que la 'albiceleste' suma +12.



Hay que precisar que un empate frente a la 'celeste' le bastaría a la Selección Colombia femenina para decir 'presente' en la cita orbital del próximo año en tierras brasileñas. Las escuadras que terminen en las dos primeras posiciones de la general clasifican directamente; por su parte, los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar, jugarán un 'play-off' internacional en busca de la clasificación definitiva.

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En las anteriores jornada, Colombia le ganó 2-0 a Chile en el Pascual y empató 0-0 con Argentina, en condición de visitante.

"Estamos a un punto de nuestro cuarto mundial, mi primer mundial, es mucho más especial para mí porque el anterior me lo perdí por una lesión de ligamentos cruzados. Se hace mucho más especial compartir con nuestra gente y lograr la clasificación aquí en casa (Cali)", expresó Katherine Tapia, arquera de la Selección Colombia femenina, en charla con la prensa.

Colombia vs. Uruguay - Liga de Naciones. AFP.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Uruguay por la Liga de Naciones y dónde verlo EN VIVO por TV

Día: viernes 5 de junio del 2026.

viernes 5 de junio del 2026. Fecha: octava jornada de la Liga de Naciones.

octava jornada de la Liga de Naciones. Hora: 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

6:00 de la tarde (hora de Colombia). Estadio : Pascual Guerrero (Cali).

: Pascual Guerrero (Cali). TV: Gol Caracol y DITU.

Gol Caracol y DITU. ONLINE: www.golcaracol.com

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Selección Colombia Liga de Naciones femenina - Foto: Colprensa

El calendario y resultados de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones: