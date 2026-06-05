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Japón y su pesadilla en México; ha cambiado dos veces su sede de entrenamiento

La Selección Japón ha sufrido estos días en México para realizar sus prácticas de cara al Mundial, al punto que ha tenido que recurrir a otras medidas. ¡Acá todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 5 de jun, 2026
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La Selección Japón
La Selección Japón integra el grupo F del Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección Japón, que llegó esta semana a México para preparar el Mundial 2026, ha tenido que cambiar dos veces de campo de entrenamiento debido al mal estado del césped, informaron este viernes 5 de junio varios medios 'nipones'.

Los 'Samuráis Azules' debían utilizar inicialmente un campo de entrenamiento del club Tigres en San Nicolás de los Garza -área metropolitana de Monterrey-, pero su superficie se deterioró tras las recientes inclemencias meteorológicas.

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Ante ello, el combinado recurrió a otras instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León reservadas para la Selección Sub-19 de Japón, informó el diario 'Sports Hochi'.

La Selección Japón integra el grupo F del Mundial 2026.
La Selección Japón integra el grupo F del Mundial 2026.
Foto: AFP

Sin embargo, insatisfecha con ese terreno alternativo, la selección 'nipona' volvió a trasladarse y ahora se entrena en un recinto del club Monterrey en la localidad vecina de Santiago, según el mismo medio.

"Es por culpa del mal tiempo, no podemos hacer nada al respecto. Queremos asegurarnos una preparación óptima para la Copa del Mundo", declaró el director de selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol de Japón, Masakuni Yamamoto.

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"Llegamos a esta conclusión (cambiar de sitio de entrenamiento) porque buscamos un mejor entorno", agregó Yamamoto, citado por la prensa japonesa. "Se debe al mal tiempo, así que es inevitable".

A partir del próximo martes, Japón se incorporará a su campamento base en Nashville, en el estado estadounidense de Tennessee.

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"Nos han dicho que los preparativos se desarrollan sin contratiempos en Nashville", añadió Yamamoto.

¿En qué grupo está la Selección Japón y cuándo debutará en el Mundial 2026?

Integrante del Grupo F, Japón debutará el 14 de junio frente a Países Bajos, en Dallas, y posteriormente se medirá con Túnez, el día 20 en la ciudad de Monterrey, y concluirá la fase de grupos contra Suecia, el día 25 de junio, en Kansas City.

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