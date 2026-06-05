Así quedó la Selección Colombia en el último ranking FIFA antes del Mundial; hubo cambios

Los pinchazos de Francia, 1-2 frente a Costa de Marfil, y de España, 1-1 contra Irak, han permitido que Argentina se sitúe provisionalmente en la primera posición de la clasificación mundial. En el caso de la Selección Colombia se mantuvo en el mismo lugar.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni, campeón del mundo en 2022, es primero con 1.874,81 puntos y encabeza la lista por delante de España (1.873,01), que con la igualada frente al cuadro iraquí pierde 3.38, y de Francia (1.869,43), que al caer ante los marfileños también pierde 8.89.

Inglaterra (1.825,97) y Portugal (1.763,83) completan el 'top 5', justo por delante de Brasil (1.762,66) y de Marruecos, que supera a Países Bajos (1.751.10), después de la derrota del cuadro de Ronald Koeman ante Argelia (0-1).

Celebración de la Selección Colombia Fotografías tomadas de la cuenta oficial de X de la Federación Colombiana de Futbol

Bélgica (1.739,55) y Alemania (1.731,30) cierran el top diez de una clasificación en la que Colombia sigue decimotercera (1.695,99), México sube al decimocuarto puesto (1.687,48), Uruguay continúa decimoséptima (1.673,07) y Ecuador (1.596,48) baja a la vigésima cuarta plaza.