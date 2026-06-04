Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia ya aterrizó en Estados Unidos, acompañada de banderas, cánticos y más

La Selección Colombia ya aterrizó en Estados Unidos, acompañada de banderas, cánticos y más

Hace un par de minutos, el combinado 'tricolor' despegó en San Diego, Estados Unidos; para ultimar detalles, de cara a lo que será el duelo frente a Jordania, el próximo domingo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de jun, 2026
Comparta en:
Futbolistas de la Selección Colombia, arribando a Estados Unidos, previo al Mundial 2026.
Futbolistas de la Selección Colombia, arribando a Estados Unidos, previo al Mundial 2026.
Foto: X de la Selección Colombia.

Este jueves 4 de junio, la Selección Colombia emprendió vuelo desde Bogotá hacia San Diego, Estados Unidos, pensando en lo que serán los últimos detalles antes del debut en la Copa del Mundo 2026. Y con la mira puesta en lo que será este certamen, los dirigidos por Néstor Lorenzo primero aterrizaron en territorio norteamericano, para disputar su último encuentro preparatorio.

Acompañados de James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero y 'compañía'; el combinado 'cafetero' arribó hace un par de minutos a el país estadounidense, donde enfrentarán el próximo domingo a los asiáticos en el Snapdragon Stadium.

Richard Ríos Benfica
Colombianos en el exterior

Richard Ríos, en la mira de un histórico europeo; lo quieren para la próxima temporada

Inter vs. Liverpool por Champions League
Gol Caracol

En Liverpool, ahora sí, empezó una nueva era sin Arne Slot; "Estoy listo para el desafío"

Es importante recalcar que este partido se jugará a las 6:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, en Gol Caracol. Además, de manera digital, el juego se podrá ver por la plataforma de Ditu.

Entre otras cosas, cabe aclarar que la Selección Colombia viene de vencer por 3-1 a Costa Rica, en un partido preparatorio, también previo al Mundial 2026. Este compromiso se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, siendo el juego oficial de despedida del país.

Publicidad

Así como se pudo observar en un video que se ha viralizado en las redes sociales de Gol Caracol; el bus de la 'tricolor' llegó al hotel en San Diego, con varios hinchas 'cafeteros' a las afueras, esperando con banderas y varias prendas alusivas a la Selección Colombia.

Y aunque ninguno de los integrantes del equipo que representará a nuestro país en el certamen mundialista, se dejó ver; sí que sintieron todo el cariño y calurosa bienvenida a territorio norteamericano, donde disputarán el último encuentro preparatorio, antes del debut.

Publicidad

Después del compromiso frente a Jordania, la 'tricolor' viajará a Ciudad de México, para instalarse y pensar en Uzbekistán.

¿En qué grupo quedó instalada la Selección Colombia?

La Selección Colombia integra el Grupo K del Mundial de 2026 junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá un reto exigente en la fase de grupos, comenzando su participación el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara, para luego cerrar su participación en la primera fase, el 27 de junio con Portugal en Miami.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad