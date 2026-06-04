La Selección Colombia ya aterrizó en Estados Unidos, acompañada de banderas, cánticos y más

Este jueves 4 de junio, la Selección Colombia emprendió vuelo desde Bogotá hacia San Diego, Estados Unidos, pensando en lo que serán los últimos detalles antes del debut en la Copa del Mundo 2026. Y con la mira puesta en lo que será este certamen, los dirigidos por Néstor Lorenzo primero aterrizaron en territorio norteamericano, para disputar su último encuentro preparatorio.

Acompañados de James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero y 'compañía'; el combinado 'cafetero' arribó hace un par de minutos a el país estadounidense, donde enfrentarán el próximo domingo a los asiáticos en el Snapdragon Stadium.

Es importante recalcar que este partido se jugará a las 6:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, en Gol Caracol. Además, de manera digital, el juego se podrá ver por la plataforma de Ditu.

Entre otras cosas, cabe aclarar que la Selección Colombia viene de vencer por 3-1 a Costa Rica, en un partido preparatorio, también previo al Mundial 2026. Este compromiso se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, siendo el juego oficial de despedida del país.



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Así como se pudo observar en un video que se ha viralizado en las redes sociales de Gol Caracol; el bus de la 'tricolor' llegó al hotel en San Diego, con varios hinchas 'cafeteros' a las afueras, esperando con banderas y varias prendas alusivas a la Selección Colombia.

Y aunque ninguno de los integrantes del equipo que representará a nuestro país en el certamen mundialista, se dejó ver; sí que sintieron todo el cariño y calurosa bienvenida a territorio norteamericano, donde disputarán el último encuentro preparatorio, antes del debut.

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Después del compromiso frente a Jordania, la 'tricolor' viajará a Ciudad de México, para instalarse y pensar en Uzbekistán.

¿En qué grupo quedó instalada la Selección Colombia?

La Selección Colombia integra el Grupo K del Mundial de 2026 junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá un reto exigente en la fase de grupos, comenzando su participación el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara, para luego cerrar su participación en la primera fase, el 27 de junio con Portugal en Miami.