Luis Díaz, una vez más, se impuso entre los sudamericanos que militan en Europa

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó para encaminar el triunfo del Inter de Milán ante la Cremonese (2-0). Con ello, el 'Toro' hiló su tercera jornada en la Serie A viendo puerta. En Inglaterra, Enzo Fernández convirtió un tanto sobre la hora para sellar el triunfo del Chelsea ante el West Ham (3-2). Mientras que en la Bundesliga volvió a brillar Luis Díaz con Bayern Múnich.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Lucao – Bremer, Arthur, Thalisson Kelven – Enzo Fernández, Luis Díaz, Vinícius Jr., Casemiro – Lautaro Martínez, Gabriel Jesus, Joao Pedro.

Vinícius Júnior, molesto por una decisión arbitral, en Real Madrid vs. Rayo Vallecano Getty Images

Arquero:

Lucao (Gil Vicente/BRA): El arquero de 24 años debutó con la camiseta de los Gallos en la goleada ante el Famalicao (5-0), cosechando su primera valla invicta en el Viejo Continente.



Defensores:

Bremer (Juventus/BRA): El veterano central facturó por partida doble en la victoria ante el Parma (4-1) en la Serie A. El zaguero brasileño ha convertido tres dianas en el campeonato italiano desde su regreso de una lesión a mediados de diciembre.



Arthur (Bayer Leverkusen/BRA): El defensor brasileño se estrenó como goleador en la Bundesliga en la victoria ante el Eintracht (3-1).

Thalisson Kelven (Genclerbirligi/BRA): El central facturó para encaminar el triunfo ante el Gaziantep (2-1) en la Super Liga turca. El brasileño ha marcado dos goles en lo que va de la temporada.



Volantes y extremos:

Enzo Fernández (Chelsea/ARG): El centrocampista 'albiceleste' facturó sobre la hora para sellar el triunfo ante el West Ham United (3-2) en la Premier League. El argentino puso el 3-2 definitivo en tiempo de compensación (90+2') después de aprovechar un balón suelto en el área para disparar.

Enzo Fernández llegó así a once tantos y cuatro asistencias en 35 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Luis Díaz (Bayern Múnich): El guajiro fue la gran figura en la igualdad ante el Hamburgo (2-2) al convertir un tanto 45 segundos después de ingresar de cambio (46').

Luis Díaz, delantero colombiano, es aplaudido, tras un partido del Bayern Múnich Getty Images

Con ello, el colombiano llegó a diez dianas en la Bundesliga y 15 desde su llegada al club en el mercado estival.

Vinícius Jr (Real Madrid/BRA): El extremo brasileño marcó para encaminar el triunfo ante el Rayo Vallecano (2-1) en el Santiago Bernabéu. Con ello, 'Vini' puso fin a una racha de 13 partidos sin ver puerta en el campeonato español.

Casemiro (Manchester United/BRA): El centrocampista brasileño marcó y asistió en la victoria ante el Fulham (3-2) en la Premier League. El exReal Madrid suma cinco dianas y dos asistencias en la presente temporada del campeonato inglés.



Delanteros:

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El Toro hiló su tercer partido en la Serie A viendo puerta en la victoria ante la Cremonese (2-0). El capitán 'neroazzurro' abrió el marcador (16') de un potente cabezazo en el cobro de un tiro de esquina.

Lautaro Martínez en Inter AFP

Lautaro Martínez lidera la tabla de goleo con 13 dianas y cuatro asistencias en 23 partidos disputados hasta el momento.

Gabriel Jesús (Arsenal/BRA): El atacante brasileño facturó para poner el broche de oro en la goleada ante el Leeds (4-0).

Gabriel Jesús, que ingresó de cambio en la segunda mitad (75'), cerró la cuenta de los Gunners (86') con un remate a un balón suelto en el área. Con ello, el brasileño llegó a 30 dianas en 111 partidos disputados con la camiseta del Arsenal.

Joao Pedro (Chelsea/BRA): El delantero brasileño marcó y asistió en la victoria ante el West Ham United (3-2) en la Premier League.

Joao Pedro emprendió la remontada local al poner el 2-1 parcial en el marcador (56') de un cabezazo y redondeó su buena actuación al iniciar la jugada que provocó el tanto de la victoria (90+2'). El exBrighton llegó a 12 dianas y cinco asistencias en 32 partidos disputados en lo que va de la temporada.