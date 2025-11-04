Síguenos en::
Gol Caracol  / Liverpool sigue en alza en la Champions League; venció 1-0 al Real Madrid

Liverpool sigue en alza en la Champions League; venció 1-0 al Real Madrid

Los dirigidos por Arne Slot se quedaron con los tres puntos en Anfield frente a los ‘merengues’, en uno de los partidos más destacados de la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Liverpool vs. Real Madrid
AFP
AFP

