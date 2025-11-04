Liverpool sigue en alza en la Champions League; venció 1-0 al Real Madrid

Este martes, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, Liverpool y Real Madrid se vieron las caras en Anfield, donde los ‘reds’ hicieron respetar su casa y se impusieron 1-0 gracias a un tanto de Alexis Mac Allister.

El primer tiempo terminó igualado sin goles, en un partido parejo en el que ninguno de los dos equipos logró hacerse daño. En la segunda mitad, el Liverpool mostró mejores argumentos y logró desequilibrar el marcador a los 61 minutos, tras un cobro de pelota quieta desde el costado derecho ejecutado por Dominik Szoboszlai, que Mac Allister conectó de cabeza para vencer la resistencia de Thibaut Courtois.

En desarrollo...