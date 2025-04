"Llegó una oferta del fútbol de Arabia altísima, quien diga que no iría, miente; te cambia la vida"

Poco a poco las competencias en las principales ligas de Europa avanzan y se vienen las rectas finales de las mismas, con muchas figuras mundiales en los terrenos de juego. A la par, también están apareciendo en el panorama los rumores del mercado de fichajes y ahí entran en discusión los clubes de Arabia Saudita que están en la búsqueda de atraer aún más estrellas, de cara al segundo semestre de 2025.

En ese sentido, hace un par de días, la prensa española informó sobre el ofrecimiento de 100 millones de euros del club Al-Hilal y un sueldo anual de 50 millones de euros por el brasileño Raphinha, del Barcelona. Este mismo club se encuentra interesado en Luis Díaz, de quien se dice que saldría del Liverpool en el mercado de verano.

Ante ese rumor y en la previa del clásico frente a Real Madrid , de la Copa del Rey, el jugador sudamericano habló con 'TNT Sports Brasil' y comentó al respecto, dejando particulares palabras.

"Me informaron sobre la oferta de Arabia Saudí y, sinceramente, me sorprendió mucho porque las cifras eran altísimas. Sinceramente, si me hubieran hecho esta oferta el año pasado, creo que habría ido. En aquel momento, estaba un poco destrozado", comenzó el jugador sudamericano.

AFP

Pero eso no fue todo, ya que Raphinha dejó otras declaraciones sobre el impacto que tienen esos ofrecimientos de los árabes. "Esa oferta habría cambiado mi vida por completo, así como la de mi esposa y mi familia. Era una cantidad que podría habernos cambiado la vida por completo. Y quien diga que no iría, miente, porque es imposible ver cifras así y no pensar que podría cambiarte la vida, que podría ir", agregó el brasileño.

Ahora Raphinha se encuentra entregado y motivado por la causa del Barcelona, que tiene en el panorama la posibilidad de hacer historia, con final de la Copa del Rey, en las semifinales de la Champions League frente a Inter de Italia y perfilados y con opciones de ganar el título, ya que es líder con 76 puntos y separado por 4 unidades con relación del Real Madrid que es segundo.