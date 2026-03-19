Los posibles grupos que tendría Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, según la IA

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Millonarios vive días de calma y tranquilidad después de haber goleado 3-0 a Atlético Nacional, en la fecha doce de la Liga Betplay I 2026, en un estadio pintado de azul como El Campín y con cuyo resultado alcanzó de manera parcial la octava posición de la tabla con 17 puntos. A los propios 'verdolagas', los de Fabián Bustos los eliminaron de la Copa Sudamericana, gracias al 1-3 en el Atanasio Girardot.
Y ahora, para este jueves en el seno del club capitalino, tanto jugadores, como integrantes del cuerpo técnico y directivos se encuentran a la expectativa por el sorteo de los grupos de la Sudamericana 2026, en la que participarán 32 equipos de la Conmebol.
Ante tal situación, en Gol Caracol le pedimos a la IA generar varios escenarios para los 'emabajadores' de cara al torneo internacional y esto fue lo que nos arrojó.
Acá la simulación de la IA ChatGPT:
Grupo posible 1 (muy duro)
Sería un grupo muy pesado, con dos equipos fuertes de Argentina y Brasil.
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Grupo posible 2 (equilibrado)
Grupo competitivo pero más parejo, con rivales sudamericanos de nivel medio.
Grupo posible 3 (accesible)
En el papel sería uno de los grupos más favorables.
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Grupo posible 4
Complicado por el rival brasileño, pero con opciones.
Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos, América de Cali.
Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre.
Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará.
Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Juventud de Las Piedras.
Cabe indicar que los primeros de grupo avanzarán a octavos de final, mientras que los segundos disputarán una ronda de repechaje contra los equipos que terminen terceros en la Copa Libertadores, tal y como reza el reglamento.