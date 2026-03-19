Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Los posibles grupos que tendría Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, según la IA

Los posibles grupos que tendría Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, según la IA

Hay expectativa entre los hinchas de Millonarios por la realización del sorteo de grupos de la Sudamericana, a la que los azules se clasificaron tras sacar a Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios contra Atlético Nacional, en Copa Sudamericana
Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios contra Atlético Nacional, en Copa Sudamericana
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad