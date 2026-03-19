Como "vergüenza" califican llamado de Mbappé a la Selección Francia; rival de Colombia en fecha FIFA

Hace pocos minutos, la Selección de Francia dio a conocer el listado de convocados para los partidos de preparación frente a Brasil y Colombia, del 26 y 29 de marzo próximos, que harán parte de la preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y dentro de los convocados se encuentra el estelar Kylian Mbappé, del Real Madrid, quien viene arrastrando dolencias en su rodilla izquierda.

Pese a esto, el francés jugó 13 minutos el martes pasado en la victoria 1-2 sobre Manchester City, en la Champions League, e ingresó al terreno de juego para reemplazar a Alexander Arnold.

De ese llamada se habló en el programa 'Chiringuito de jugones', en donde el periodista Edú Aguirre criticó el manejo que le ha dado el cuadro español al astro galo. "Para mí es una cagada del Madrid, no tenía que jugar contra el City y no debería jugar contra Atlético de Madrid y le tienes, sin hacerse un viaje, 15 días en Valdebebas, vas curando bien y vuelves ya para la Champions y para el Mundial. Esto es un error del Madrid. Tienes que decir: 'Mbappé, no juegas contra City, la eliminatoria está resuelta, y contra el Atleti te vas a quedar en el banquillo, y tienes la excusa perfecta. Es que no ha jugado mucho con Real Madrid, ir a México y a Miami y luego volver; es una vergüenza", dijo el comunicador de manera airada.

La presencia de Mbappé en esta convocatoria estaba en duda debido a una lesión de rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante un mes. El actual máximo goleador de LaLiga y de la Champions League regresó a los terrenos de juego el pasado martes.



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De su lado, el seleccionador Didier Deschamps manifestó en la rueda de prensa que el hecho de llamar a Mbappé no obedece a una exigencia en el contrato de los duelos contra brasileños y colombianos, ni a una estrategia de mercadeo, tal y como le insinuaron los periodistas en el contacto de este jueves.

Estos son los convocados de Francia para enfrentar a Brasil y a Colombia

Porteros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

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Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), William Saliba (Arsenal/ENG)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ENG), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).