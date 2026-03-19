Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Como "vergüenza" califican llamado de Mbappé a la Selección Francia; rival de Colombia en fecha FIFA

Como "vergüenza" califican llamado de Mbappé a la Selección Francia; rival de Colombia en fecha FIFA

Después de conocerse el listado oficial de la Selección de Francia, con Mbappé como una de las figuras, en medios españoles pusieron el grito el cielo por el llamado del astro del Real Madrid.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé, figura de la Selección Francia y Real Madrid.
Kylian Mbappé, figura de la Selección Francia y Real Madrid.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad