Jhon Arias hizo recordar con Palmeiras su mejor versión en Fluminense; calificado por lo alto

Palmeiras se impuso el miércoles por 2-1 al Botafogo, en partido por la séptima jornada del Brasileirao, y gracias a la derrota que Sao Paulo sufrió en su visita a Atlético Mineiro, asumió el liderato del campeonato de la nación de la samba. En el 'verdao' brilló el colombiano Jhon Arias, y su actuación contra el 'fogao', hizo rememorar su mejor versión de cuando lució la camiseta del Fluminense.

El extremo chocoano, de 28 años, marcó un verdadero golazo en el césped de juego del Allianz Parque; siendo la primera anotación con su nuevo equipo en siete partidos disputados. Su desempeño ante Sao Paulo le sirvió para llevarse buenos comentarios en la prensa deportiva en Brasil. Lo calificaron por todo lo alto.

¿Qué dijeron de Jhon Arias en prensa de Brasil, tras golazo en Palmeiras 2-1 Botafogo?

Jhon Arias celebra gol con Palmeiras. Getty Images

Así las cosas, en la web del diario 'Globo Esporte' escribieron lo siguiente sobre Arias Andrade: "El colombiano ofreció su mejor actuación con el Palmeiras, con un cambio de posición: jugó más centrado, desplazándose hacia la banda, con Flaco a la izquierda (o Maurício, según se alternaban). Inició la jugada que derivó en el gol, tuvo buenas ocasiones a los 12 y 25 minutos, creó otra a los 41 minutos y, a los 7 minutos del segundo tiempo, marcó el suyo: aprovechando un error de Ferraresi, entró en el área y anotó su primer gol con el verdao".



Además, en cuanto a la calificación le otorgaron un 9.5 sobre 10, mientras que los fanáticos del Palmeiras lo puntuaron con 8.7.



Así se presentó el partido del Brasileirao:

El nuevo líder venció con goles de Allan y del colombiano Jhon Arias, mientras que Botafogo descontó por intermedio de Danilo, que el lunes fue convocado para los compromisos amistosos que la Selección Brasil disputará este mes con Francia y Croacia.

Publicidad

El conjunto comandado por el técnico portugués Abel Ferreira, uno de los favoritos al título, sumó 16 puntos, los mismos que al 'tricolor paulista', al que aventaja por mayor diferencia de goles.

Palmeiras se benefició de la derrota por 1-0 que el Sao Paulo sufrió en su visita al Atlético Mineiro, en Belo Horizonte. El 'verdao' el 'tricolor paulista' tendrán que decidir el liderato el próximo sábado, cuando se enfrentarán por la octava jornada del torneo.

Publicidad

Reviva acá el golazo de Jhon Arias con Palmeiras: