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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias hizo recordar con Palmeiras su mejor versión en Fluminense; calificado por lo alto

Jhon Arias hizo recordar con Palmeiras su mejor versión en Fluminense; calificado por lo alto

El extremo marcó un golazo en triunfo de Palmeiras sobre Botafogo en el Brasileirao, ganándose comentarios positivos en Brasil. Jhon Arias está retomando su mejor nivel.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Jhon Arias, extremo colombiano del Palmeiras.
Jhon Arias, extremo colombiano del Palmeiras.
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