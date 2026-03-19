Luis Díaz, imparable en Bayern Múnich y rompiendo récords de figuras europeas

Luis Díaz está imparable esta temporada con Bayern Múnich y no para de romper récords. Las últimas novedades con respecto al guajiro es que superó una marca de una figura en los 'bávaros'; esta la consiguió tras su golazo y asistencia en el triunfo 4-1 de su equipo sobre Atalanta, el miércoles anterior, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El Allianz Arena presenció, una vez más, una gran 'faena' del oriundo de Barrancas, esta vez frente a la 'dea': golazo al minuto 70 y asistencia para Lennart Karl; esos aportes en cancha le permitieron acabar con un récord de Franck Ribéry. Y es que el número '14' del 'grande de Baviera' ha tenido 40 participaciones de gol, entre anotaciones y asistencias en su primera campaña en la escuadra dirigida por Vincent Kompany.

Por las 39 contribuciones de gol en 46 encuentros del extremo francés en la temporada 2027/2008 con los muniqueses. Los números del 'crack' de la Selección Colombia con Bayern son de ensueño.

Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League contra Atalanta. Getty

En este ítem, el primer lugar lo ocupa Harry Kane, quien en su primera campaña con el club más laureado de Alemania, tuvo 54 participaciones de gol, repartidos entre 40 'gritos sagrados' y el restante en asistencias. Estos datos los proporcionaron en la cuenta en 'X' de 'Pasión tiburona'.



Hoy, Luis Díaz (con 40 G/A) superó a Franck Ribéry en un récord histórico del Bayern, el 🇫🇷 en su primera temporada (07/08) completó 19 goles y 20 asistencias (39 G/A), Ribéry era el jugador top 2 de mejor debut del club 🇩🇪. El top 1 es Harry Kane con 44 G y 10 A (54 G/A) pic.twitter.com/8b3doR0Bil — Pasión Tiburona (@PTiburona) March 19, 2026