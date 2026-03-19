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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, imparable en Bayern Múnich y rompiendo récords de figuras europeas

Luis Díaz, imparable en Bayern Múnich y rompiendo récords de figuras europeas

El presente de Luis Díaz con Bayern Múnich es extraordinario, y tras el juego contra Atalanta en Champions, el guajiro superó una marca de una figura del conjunto 'bávaro'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich.
Getty

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