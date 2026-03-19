Equipo colombiano y un posible grupo de la muerte con Boca Juniors, en Copa Libertadores

Este jueves se realizará en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay, el sorteo de la Copa Libertadores de América. Para la fase de grupos de la edición 2026 hay cuatro equipos colombianos; todos atentos a lo que pase en territorio 'guaraní'. Pero hay uno en particular que le podría tocar un posible grupo de la muerte, enfrentando a Boca Juniors: el Junior de Barranquilla.

Y es que en los medios en Argentina realizaron un análisis de los probables rivales del 'xeneize' en el máximo torneo de clubes en el continente, partiendo de su posición en los bombos. Recordemos que el 'azul y oro' integrará el primer bolillero, al ser cabeza de grupo, por lo que evitará a 'pesos pesados' como Flamengo (vigente campeón) y Palmeiras, por mencionar algunos. En su predicción plantearon a los contricantes más difíciles y accesibles para los dirigidos por Claudio Úbeda.

Por lo que partiendo de allí, y de las restricciones en el reglamento de la Conmebol para este certamen, el elenco 'tiburón' sería uno de los rivales más complicados que enfrentarían los argentinos.

Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

"Tomando como parámetro el ranking de la Conmebol y en la historia de los equipos en competencias continentales, estos son los dos grupos más difíciles que le podrían tocar a Boca: 22° - Corinthians (BRA), 34° - Junior (COL) y 28° - Barcelona (ECU)", escribieron en la página web del diario 'TyC Sports'.



Dicho medio los posibles escenarios que le podría tocar a Boca Juniors en el sorteo de este jueves en Paraguay, complementaron: "Además de enfrentarse a Corinthians, equipo que le ganó la final en 2012 y que lo eliminó en octavos en 2022, tendría viajes largos a Colombia y Ecuador, donde lo esperarían dos equipos complejos de enfrentar. Junior viene de ser campeón del Torneo Clausura de su país, mientras que Barcelona dejó afuera a Argentinos Juniors y a Botafogo en fase previa".

Trofeos Copa Libertadores y Copa Sudamericana - Foto: AFP

Publicidad

¿Cuáles son los equipos colombianos clasificados a fase de grupos en Copa Libertadores?

Junior de Barranquilla

Santa Fe

Independiente Medellín

Deportes Tolima

Así quedaron conformados los bombos

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional (U), Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Publicidad

Bombo 2: Lanús, Libertad, Estudiantes LP, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Bombo 3: Junior, U. Católica (CHI), Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco FC.

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.