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Gol Caracol  / Equipo colombiano y un posible grupo de la muerte con Boca Juniors, en Copa Libertadores

Equipo colombiano y un posible grupo de la muerte con Boca Juniors, en Copa Libertadores

Este jueves se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores, y en medio de la expectativa y los análisis, un escenario concluyó que el 'xeneize' rivalizaría con un equipo de nuestro país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Junior de Barraquilla y Santa Fe están a la expectativa del sorteo de la Copa Libertadores.
Junior de Barraquilla y Santa Fe están a la expectativa del sorteo de la Copa Libertadores.
Colprensa

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