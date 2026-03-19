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Gol Caracol  / "No es cierto que Mbappé estuviera obligado a venir para hacer márketing", hay polémica en Francia

"No es cierto que Mbappé estuviera obligado a venir para hacer márketing", hay polémica en Francia

Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, tuvo que explicar en rueda de prensa el llamado de Mbappé para enfrentar a Brasil y Colombia, en fecha FIFA, por sus dolencias de rodilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia.
Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia.
AFP

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