Luis Díaz, ¡atento!; Liverpool ya encontró reemplazo a figura y le hizo 'estelar' contrato

El Liverpool confirmó este sábado la renovación del lateral derecho Conor Bradley, sustituto de Trent Alexander-Arnold.

El norirlandés, de 21 años, es un habitual de las alineaciones del Liverpool desde la temporada pasada y este curso ha disputado 27 encuentros, que hubieran sido más de no ser por los problemas físicos que ha atravesado en varias fases de la misma.

El nuevo contrato le ata al Liverpool hasta 2029 y supone el primer paso de los 'Reds' para suplir la baja de Alexander-Arnold, que se marchará gratis al Real Madrid una vez que venza su contrato el próximo 30 de junio.

"Estoy muy orgulloso y feliz de haber firmado un nuevo contrato. Ahora toca mantener la cabeza baja y seguir trabajando. Han sido dos años fantásticos, así que espero que podamos seguir y creando más recuerdos juntos", aseguró Bradley.

Una difícil despedida

Desde aquel comunicado de Trent Alexander Arnold, en el que manifestaba que no continuaría en el Liverpool, la hinchada ‘red’ no ha tenido piedad con el futbolista inglés, quien ha sido fuertemente criticado y hasta chiflado en estos últimos juegos, a pesar de haber sido pieza fundamental en el título de Premier League.

"Creo que fueron duros con él (Arnold). No se lo merecía. Se merece que la afición lo trate lo mejor posible. Es alguien que dio todo por el club. Me entristeció el abucheo. Es algo que no me esperaba porque así no actuamos los aficionados del Liverpool. Siempre agradecemos a los jugadores que vinieron aquí, aunque sea por seis meses”, dijo Mohamed Salah en una reciente entrevista, mostrándose triste y poco de acuerdo con la actitud de algunos aficionados.

Además de eso, el egipcio hizo un llamado para darle la despedida que se merece al lateral inglés, quien ganó todo lo que pudo con los ‘reds’: “Imagínense a alguien que ha estado aquí 20 años. Espero que cambien en el próximo partido porque se merece una buena despedida".