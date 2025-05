Falcao García y su 'picante' mensaje por sanción a Álvaro Montero; su cara lo dijo todo

La reciente publicación de Dimayor, referente a la sanción de Álvaro Montero por el altercado vivido en el estadio Palogrande la semana pasada, ya ha generado varias reacciones y opiniones divididas; especialmente en el entorno ‘embajador’, donde respaldan completamente al golero de Millonarios.

Y justamente, uno de los que salió a hablar después del comunicado, fue Falcao García, quien no estuvo de acuerdo con la sanción impuesta al arquero de Selección Colombia, quien se perderá el primer partido de cuadrangulares en esta Liga BetPlay I-2025. Esto, debido a que fue multado con dos millones y dos fechas.

“No me he enterado de ninguna sanción, así que no sé. ¿Por cuánto tiempo es?”, indicó de entrada el ‘Tigre’ en zona mixta, tras la victoria 1-0 contra Envigado, el pasado viernes, a lo que los periodistas le respondieron, aclarando las fechas y el porqué de la sanción.

“Fueron dos fechas por recoger las monedas, que las monedas es provocación; en el reglamento aparece, por provocar la tribuna”, sentenciaron los presentes, haciendo énfasis en el tenso momento que vivió Montero en el Palogrande, luego de que la afición de Once Caldas le tirara monedas desde la grada y, ante la petición de la policía por ingresar rápidamente al camerino, el golero prefirió recoger estas en el suelo para quedarse con ellas.

Ahí hubo una reacción airada del uniformado, que empujó al guardameta de Millonarios, provocando reclamos de David González, quien salió en defensa de su dirigido. No obstante, quedando todo esto en cámaras, al final desde la Dimayor tomaron sanciones, aferrados al reglamento.

Pero, con cara de pocos amigos, a Falcao no le gustó la manera en la que la Dimayor le dio manejo a la situación. “No sé; hay muchas provocaciones. La verdad que no sé qué decir, hay muchas provocaciones en el fútbol, pero me parece un poco mucho dos fechas. Ósea, dos fechas por eso y te pegan una patada y es amarilla. Bueno, vamos bien entonces", sentenció el ‘Tigre’.

Nadie está por encima de la autoridad, ni siquiera una figura conocida de nuestra liga como Montero. El policía solo quería que evacuar y evitar algo peor, pero su displicencia y arrogancia lo dijo todo. Una sanción que sirve como ejemplo ante sus colegas. pic.twitter.com/9yuicXsgEx — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) May 17, 2025

¿Cuál fue el comunicado de la Dimayor sobre Álvaro Montero?

"Se decidió sancionar al señor Álvaro Montero, jugador del registro del Club Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. (Millonarios) con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($2.847.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 18° de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre club Once Caldas S.A. y el Club Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A", citó el máximo organismo del fútbol colombiano, a través de sus canales oficiales.