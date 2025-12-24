Luis Díaz y un gran comienzo de temporada con el Bayern Múnich; ¿la mejor de su carrera?

El fútbol europeo se rinde hoy ante la versión más letal y madura de Luis Díaz. Tras su sonado traspaso al Bayern Múnich en el inicio de esta temporada, el guajiro no solo ha cumplido con las expectativas de la directiva bávara, sino que ha logrado superar, en términos de eficiencia estadística, los arranques de temporada que protagonizó en sus etapas anteriores con el Porto y el Liverpool.

El impacto de 'Lucho' en Alemania ha sido inmediato. En lo que va de la campaña 2025/2026, el colombiano ha registrado una cifra impresionante de 13 goles en sus primeros 22 partidos oficiales. Esta frecuencia anotadora (un promedio de un gol por cada 90 minutos) marca una evolución sustancial respecto a su paso por Inglaterra, donde, aunque era un pilar fundamental en el sistema de Anfield, su rol estaba más volcado hacia el desequilibrio por banda y la generación de espacios que a la finalización pura.

Si retrocedemos a sus inicios en el 'Viejo Continente', su explosión en el Porto (especialmente en la temporada 2021/2022) ya avisaba de un jugador de élite. En aquel entonces, Díaz cerró su semestre previo al Liverpool con 14 goles, una cifra que hoy parece estar en camino de pulverizar bajo el sistema de Vincent Kompany en Múnich. El gigante de Baviera parece haberle otorgado una libertad creativa que en la Premier League era más restringida por las exigencias tácticas y físicas de la liga.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich AFP

Comparando su rendimiento con su última gran temporada en el Liverpool (24/25), donde anotó 17 goles en total, los datos actuales sugieren que el colombiano ha alcanzado su techo futbolístico a los 28 años. Su influencia en el juego ofensivo del gigante alemán ha crecido en comparación con su etapa bajo las órdenes de Arne Slot. Díaz no solo marca más, sino que asiste con mayor precisión y ha mejorado su toma de decisiones en el último tercio del campo.



Hoy, Luis Díaz no es solo el referente de la Selección Colombia; es un candidato firme a ser uno de los mejores jugadores en Europa. Su transición de Inglaterra a Alemania lo ha transformado en el atacante total que el Bayern necesitaba para intentar volver a la gloria a nivel europeo, conquistando la Champions League. Además, el guajiro disputará su primer Mundial con la 'tricolor', con la que intentará hacer historia y poner un cierre superlativo a su gran primera temporada en tierras teutonas.