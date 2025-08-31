Luis Suárez ya no muerde, ahora escupe; así fue su agresión en la cara, a rival

Los Seattle Souders golearon este domingo por 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup y dejaron sin título a Leo Messi, que peleaba por su tercer trofeo en el fútbol estadounidense.

Los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-1.

Para los Sounders es la primera Leagues Cup de su historia, mientras que el Inter Miami cayó en la final tras ganar este torneo en 2023.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

No obstante, finalizado el juego todo se 'calentó', con peleas, empujones y más entre futbolistas de ambos equipos e integrantes del cuerpo técnico.

Sin embargo, la situación se salió de control en el terreno de juego y las cámaras no lo dejaron pasar, a Luis Suárez como principal protagonista, pues, mientras discutía con un integrante del cuerpo técnico rival, se le subieron los 'humos' y lo escupió en la cara.

Evidentemente, la imagen ha generado indignación y más, teniendo en cuenta que fue a un señor de edad y Suárez ya ha acostumbrado a hacer este tipo de cosas como profesional; solo basta recordar el mordisco en el Mundial de 2014.