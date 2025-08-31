Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Suárez ya no muerde, ahora escupe; así fue su agresión en la cara, a rival

Luis Suárez ya no muerde, ahora escupe; así fue su agresión en la cara, a rival

El uruguayo se dejó llevar de su temperamento y, tras perder la final de la Leagues Cup este domingo, escupió en la cara a un señor de edad, integrante del cuerpo técnico rival.

Luis Suárez con Inter Miami, por la final de Leagues Cup.
Luis Suárez con Inter Miami, por la final de Leagues Cup.
Foto: AFP.
Por: EFE
 /  Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2025 10:26 p. m.