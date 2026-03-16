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Gol Caracol  / Luto en Argentina; murió Marcelo Araujo, famoso e histórico relator de fútbol, a sus 78 años

Luto en Argentina; murió Marcelo Araujo, famoso e histórico relator de fútbol, a sus 78 años

Este lunes desde el cono sur confirmaron la triste noticia del fallecimiento de Marcelo Araujo, una de las voces más conocidas de la narración de ese país y de Sudamérica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Marcelo Araujo
Marcelo Araujo, relator argentino - Foto:
La Nación Argentina

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