Luto en Argentina; murió Marcelo Araujo, famoso e histórico relator de fútbol, a sus 78 años

Este lunes 16 de marzo se confirmó la triste noticia del fallecimiento de uno de los relatores más famosos e históricos de Argentina y Sudamérica, Marcelo Araujo, quien a sus 78 años perdió la vida luego de unos quebrantos de salud.

La información fue dada por el diario 'La Nación', que puntualizó que "tenía 78 años y en el último tiempo padecía problemas de salud derivados de una neumonía, informó LN+. Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez".

Entre sus relatos más recordados está el de la goleada 5-0 de la Selección Colombia contra Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1993, que selló la clasificación de la 'tricolor' al Mundial de Estados Unidos 1994, y que envió a la abliceleste al repechaje frente a Australia.

Este lunes por la madrugada, falleció el histórico relator de fútbol Marcelo Araujo. Tenía 78 años y en el último tiempo padecía algunos problemas de salud, informó LN+. Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez https://t.co/u3BhNzJ6rK pic.twitter.com/QhMI4AghJt — LA NACION (@LANACION) March 16, 2026

Cabe recordar que su seudónimo era Marcelo Araujo, pero su nombre verdadero era Lázaro Jaime Zilberman, quien era muy querido en Argentina por su particular forma de relatar el fútbol de ese país, con un sello propio y frases icónicas.



Sobre su muerte, "según pudo saber LA NACION, hasta hace tres años Araujo vivía en un departamento en el barrio porteño de Recoleta, pero su salud empeoró visiblemente en el último tiempo. Fue entonces que su familia decidió llevarlo a vivir a un geriátrico".

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En Argentina no han dudado en resaltar que "su manera de narrar lo que sucedía en las canchas de fútbol argentinas, con mucha creatividad y términos descontracturados que se salían de la forma tradicional de relatar, marcó un antes y un después", recordando además que "estuvo al frente del reconocido programa Fútbol de Primera".