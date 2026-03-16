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Gol Caracol  / En Asia dan parte oficial sobre la selección de Irán; "hasta donde sabemos, jugarán el Mundial 2026"

En Asia dan parte oficial sobre la selección de Irán; "hasta donde sabemos, jugarán el Mundial 2026"

La Confederación Asiática de Fútbol se pronunció sobre los rumores que ponen a Irán fuera de la Copa del Mundo, por los conflictos entre países. Eso sí, mencionaron que "monitorean" la situación.

Por: AFP
Actualizado: 16 de mar, 2026
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La Selección de Irán ya clasificó al Mundial 2026.
La Selección de Irán ya clasificó al Mundial 2026.
Getty

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