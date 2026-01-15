Síguenos en:
Luto en el fútbol ruso; hallan el cadáver de un jugador canterano del CSKA de Moscú

Luto en el fútbol ruso; hallan el cadáver de un jugador canterano del CSKA de Moscú

El miércoles 14 de enero, el futbolista Layonel Adams fue hallado sin vida en la ciudad de Zvenígorod. En diciembre de 2025 había sufrido un ataque de al menos 10 personas.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ene, 2026
Layonel Adams, canterano del CSKA Moscú.
Getty Images.

