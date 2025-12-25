Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luto en el fútbol británico; falleció a los 72 años, bicampeón de Europa

Luto en el fútbol británico; falleció a los 72 años, bicampeón de Europa

El futbolista de nacionalidad escocesa, que se desempeñó como extremo, desarrolló toda su carrera en el balompié inglés, donde dejó huella y hoy lamentan su partida.

Por: EFE
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Murió jugador escocés
Gol Caracol
Gol Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad