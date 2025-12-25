Luto en el fútbol británico; falleció a los 72 años, bicampeón de Europa

John Robertson, exfutbolista escocés y leyenda del Nottingham Forest, ha fallecido este jueves a los 72 años, tal y como anunció el club británico.

Robertson fue extremo del mejor Forest de la historia, ganador de las Copas de Europa de 1979 y 1980 a las órdenes del técnico inglés Brian Clough.

"Una verdadera leyenda de nuestro club y dos veces campeón de la Copa de Europa, el talento incomparable de John, su humildad y su inquebrantable dedicación al Nottingham Forest nunca serán olvidados", expresó el club en un comunicado.



Robertson militó en el conjunto de la región de las 'Midlands' de Inglaterra durante 14 temporadas, del 1970 al 1983 y del 1985 al 1986, con más de 500 partidos a sus espaldas, y fue fundamental en el ascenso a la primera división inglesa en 1977.

Además, el extremo fue el autor de la asistencia a Trevor Francis en la final europea de 1979 contra el Malmö sueco (1-0), y el único goleador en la de 1980 contra el Hamburgo alemán en el Estadio Santiago Bernanéu.

En su exitosa etapa en el Forest levantó una Premier League, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y una Supercopa de Inglaterra, además de las Copas de Europa, mientras que con la selección escocesa absoluta disputó 28 partidos y anotó ocho goles.