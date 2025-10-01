Síguenos en::
Luto en el fútbol sudamericano; falleció histórico goleador y campeón de Copa Libertadores

Luto en el fútbol sudamericano; falleció histórico goleador y campeón de Copa Libertadores

Este miércoles 1 de octubre se confirmó la muerte de un delantero que fue goleador, campeón de Copa Libertadores y brilló en dos grandes clubes de Sudamérica.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2025
Juan Carlos de Lima, exjugador uruguayo.
Juan Carlos de Lima, exjugador uruguayo.
Nacional de Uruguay.

