Luis Díaz vive un momento especial en el fútbol europeo. El colombiano, quien llegó esta temporada al Bayern Múnich, se ha convertido rápidamente en una de las figuras destacadas del plantel bávaro gracias a sus actuaciones consistentes y su capacidad de adaptación a la exigente Bundesliga. Su energía, velocidad y desequilibrio por las bandas lo han posicionado como uno de los jugadores más importantes en el esquema del equipo dirigido por Vincent Kompany.

El extremo de la Selección Colombia volvió a tener un papel relevante en la más reciente presentación del Bayern, que goleó 4-0 al Werder Bremen en el Allianz Arena. En ese compromiso, los goles llegaron por intermedio de Jonathan Tah, Konrad Laimer y un doblete de Harry Kane. Díaz jugó 84 minutos y fue protagonista al dar la asistencia para el tercer tanto del delantero inglés, en una jugada que combinó rapidez, precisión y visión de juego.

Elogios para Luis Díaz en Bayern Múnich

Luis Díaz (14) volvió a tener un buen partido con Bayern Múnich. Getty

Tras el triunfo frente al Werder Bremen, uno de los referentes del club, Joshua Kimmich, se refirió al nivel que está mostrando Luis Díaz y dejó ver la admiración que siente por el colombiano. El mediocampista alemán, líder en el vestuario y pieza clave en el Bayern, no escatimó elogios para destacar el estilo y la entrega del exjugador del Liverpool.

“Luis Díaz juega con mucha pasión al fútbol. Nunca te da la sensación de que está cansado, siempre quiere la pelota y siempre juega para adelante”, aseguró Kimmich en declaraciones a la prensa.

El volante de la selección alemana también resaltó la seguridad técnica y la confianza con las que se desenvuelve el guajiro en el campo: “Es difícil que pierda la pelota, lo está haciendo muy, muy bien”, agregó.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

El próximo reto para Luis Díaz y compañía será en el plano internacional. El martes 30 de septiembre, el Bayern Múnich visitará al Pafos FC por la segunda jornada de la fase de liga en la Champions League. El encuentro se disputará a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), en un compromiso que servirá para confirmar el buen momento del conjunto bávaro y su intención de ser protagonista en Europa.