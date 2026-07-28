La Bombonera, en problemas; Boca Juniors de Montero y Villa, afectados para el próximo partido

Mientras Boca Juniors se prepara para afrontar su partido de vuelta de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins en Chile, hay otro tema que inquieta y no 'deja dormir' a la dirigencia del 'xeneize': la situación de La Bombonera.

Todo se destapó en el juego de ida contra el conjunto chileno, en el regreso del equipo tras el parón del Mundial 2026 y el debut de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa. Allí quedó en evidencia el mal estado del campo de juego, tanto visualmente, como para los jugadores que expresaron su molestia por esto.

Según el medio 'TyC Sports', el presidente del club "Juan Román Riquelme, se debate si jugar el partido del próximo miércoles frente a Estudiantes fuera de la Bombonera. Si bien aún no se tomó ninguna decisión al respecto, la posibilidad está y el veredicto deberá adoptarse lo antes posible, pues el tiempo corre y la fecha del encuentro está cada vez más cerca. Por ese motivo se espera que, en caso de alejarse de su hogar, la medida sea anunciada en los próximos días", se leyó de entrada.

"Aún no hay ninguna opción que pique en punta como principal, aunque claro está, esperan una mejoría en el césped del lado de la banda que colinda con los palcos y bancos de suplentes para poder optar a jugar en el Alberto J. Armando", se culminó en el sitio web.



Mal estado del terreno de juego de La Bombonera Pantallazo de X

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¿Por qué ocurrió esto en La Bombonera?

Aprovechando la pausa por el Mundial, Boca Juniors no detuvo sus labores y adelantó trabajos de mantenimiento en el césped de La Bombonera. Con maquinaria pesada se intervino el terreno para mejorar el suelo antes de la resiembra, especialmente en el sector que recibe menos luz solar (occidental) y requiere un tratamiento más profundo. Este sitio no logró las expectativas con el tiempo de recuperación, y en el juego contra O'Higgins, se notó un cambio de color a comparación del resto del campo.

Este tramo del terreno de juego se le levantaron sectores del césped natural para realizar mejoras en el suelo antes de avanzar con una nueva siembra, con el fin de una mejoría. Las condiciones del pasto en esta parte, terminaron influyendo en el juego del certamen internacional. Con el paso de los minutos aparecieron varios pozos que complicaron el manejo del balón y la precisión en los pases por el suelo.

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Es por ello que, la diligencia encabezada por Riquelme no quiere que vuelva a ocurrir lo mismo, y para darle más tiempo de recuperación al campo, estarían obligados a que el club juegue en otro lugar.