Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Carlo Ancelotti regresó a Brasil y anunció renovación; ¿se viene el adiós de Neymar?

Carlo Ancelotti regresó a Brasil y anunció renovación; ¿se viene el adiós de Neymar?

Luego del Mundial 2026, el italiano Carlo Ancelotti regresó a Brasil con miras a iniciar un nuevo proceso con la 'canarinha' de cara a la Copa del Mundo de 2030.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jul, 2026
Comparta en:
Neymar llorando con la Selección de Brasil
Neymar llorando con la Selección de Brasil
AFP

El entrenador italiano Carlo Ancelotti regresó este martes a Brasil y anunció la renovación de la selección tras reunirse con la comisión técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para definir los próximos pasos del equipo de cara al Mundial de 2030.

"Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y evaluando a jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que aún tienen mucho que aportar a la selección", afirmó el técnico, citado por la CBF en un comunicado.

Balón de fútbol en acción de juego.
Gol Caracol

Figura de Cruzeiro sufrió grave lesión y le aplicaron drástica sanción a jugador de Internacional

Sede del Deportivo Cali.
Fútbol Colombiano

Los maleficios al Deportivo Cali; salen a la luz "cosas feas" y "brujería" en su sede

Santiago Mele en Junior de Barranqilla
Gol Caracol

Salió campeón con Junior y ahora fue confirmado como refuerzo de Independiente de Argentina

La reunión abordó las próximas convocatorias, la logística de los amistosos internacionales previstos para septiembre y noviembre, así como la planificación de las eliminatorias sudamericanas de 2027 y la Copa América de 2028, que se realizará en Estados Unidos.

Durante el encuentro también se hizo un balance de la participación de Brasil en el Mundial 2026 y el fortalecimiento de la integración entre la selección principal y las categorías de base, con miras a torneos como el Mundial Sub-17 y el próximo ciclo olímpico.

Ancelotti, que tiene contrato con la selección hasta 2030, retomará la observación de partidos en el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil, para ampliar la base de jugadores convocables para el nuevo proyecto.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Neymar Jr

Carlo Ancelotti

Publicidad

Publicidad

Publicidad