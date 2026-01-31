Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mala fortuna de Elkin Rivero; autogol en Nacional vs. Inter Miami

Mala fortuna de Elkin Rivero; autogol en Nacional vs. Inter Miami

Inter Miami venció 2-1 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot con un agónico gol en propia puerta del volante Elkin River. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Elkin Rivero, jugador de Nacional.
Elkin Rivero, jugador de Nacional.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad