Mala fortuna de Elkin Rivero; autogol en Nacional vs. Inter Miami

Atlético Nacional perdió 1-2 con Inter Miami, en el Atanasio Girardot con un agónico autogol de Elkin Rivero.
A los 89 minutos, lanzaron un pase al área, Santiago Morales la intentó controlar, le quedó larga y Rivero venía impulsando para interceptar y terminó marcando en su propio arco.
Vea el autogol de Elkin Rivero en Nacional vs. Inter Miami
