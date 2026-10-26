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Gol Caracol  / Malas noticias en el Barcelona; 'joya' estará de baja siete semanas, tras lesionarse en el clásico

Malas noticias en el Barcelona; 'joya' estará de baja siete semanas, tras lesionarse en el clásico

Este lunes, Barcelona se pronunció en redes sociales con un comunicado, revelando el parte médico de uno de sus jugadores que apenas jugó 30 minutos frente al Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Barcelona vs Real Madrid
Barcelona con logo GOLF en clásico contra Real Madrid
AFP

El defensa del Barcelona Xavi Espart estará unas siete semanas de baja tras sufrir una lesión de la sindesmosis del tobillo derecho en el último clásico de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid, según han informado este lunes los servicios médicos del club catalán.

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En el encuentro disputado este domingo en el Spotify Camp Nou (1-2), Espar tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 30 de partido tras una entrada de Tchouaméni, y fue sustituído por Alejandro Balde.

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La baja del lateral catalán agrava los problemas del técnico, Hansi Flick, para confeccionar una defensa de garantías en los próximos partidos, pues también están lesionados Eric García, Andreas Christiansen y Jules Kounde.

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