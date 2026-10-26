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Gol Caracol  / Más Deportes  / Escalofriante lesión en la NBA; Jalen Williams, de Oklahoma City Thunder, salió en camilla

Escalofriante lesión en la NBA; Jalen Williams, de Oklahoma City Thunder, salió en camilla

En la tercera jornada de la temporada regular de la NBA, el alero Jalen Williams sufrió una delicada lesión luego de caer muy mal sobre la pista después de un salto. ¡Hay VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Jalen Williams, alero de Oklahoma City Thunder.
Jalen Williams, alero de Oklahoma City Thunder.
Getty Images.

Jalen Williams abandonó este domingo en camilla el partido entre los Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers tras sufrir una escalofriante lesión en la pierna izquierda, con el tobillo torcido de forma antinatural al aterrizar después de una entrada a canasta.

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La acción ocurrió a falta de un minuto y catorce segundos del cuarto período, cuando Oklahoma City ganaba por 103-99. Williams recibió una falta de Kris Dunn y cayó al suelo, con inmediata necesidad de asistencia del personal médico.

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Los árbitros sancionaron la acción con una falta flagrante de tipo uno. Shai Gilgeous-Alexander lanzó y convirtió los dos tiros libres tras la sustitución de su compañero.

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La escena dejó visiblemente sacudido al canadiense, mientras que Chet Holmgren se llevó las manos a la cabeza al ver la posición del tobillo de Williams.

El público despidió al jugador con una ovación y Williams agradeció con un gesto mientras salía en camilla.

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El alero llevaba ocho puntos, dos rebotes y cinco asistencias en 31 minutos cuando tuvo que abandonar el encuentro.

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Williams venía de una temporada marcada por los problemas físicos. Solo disputó 33 partidos de fase regular tras recuperarse de una operación en la muñeca derecha y sufrir lesiones en los isquiotibiales. Los problemas musculares limitaron también su participación en los 'playoffs'.

Los Thunder terminaron imponiéndose por 108-101, con Gilgeous-Alexander como máximo anotador gracias a sus 34 puntos, pero la preocupación por Williams marcó el cierre del encuentro.

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