Recordamos acá los nominados al Balón de Oro y los otros premios que se entregarán HOY en Londres

Este lunes 26 de octubre, Londres será el escenario de una nueva entrega del Balón de Oro, uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol mundial. La ceremonia premiará a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina, además de destacar a jóvenes talentos, arqueros, entrenadores y equipos que sobresalieron durante la temporada.

Entre los nominados al Balón de Oro masculino aparece el colombiano Luis Díaz, quien figura en la lista tras sus actuaciones con el Bayern Múnich. El guajiro comparte la categoría con grandes estrellas como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Harry Kane, Erling Haaland y Lionel Messi, entre otros.

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La lista también incluye a Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué, Michael Olise, Lautaro Martínez, Bruno Fernandes y Rodri Hernández. En total, son 30 candidatos al galardón masculino.

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Por su parte, el Balón de Oro femenino cuenta con figuras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Claudia Pina, Ewa Pajor y Mapi León, además de varias representantes del Olympique de Lyon, el Manchester City, el Chelsea y otros clubes.



Los otros premios que se entregarán en Londres

La gala también reconocerá a los mejores futbolistas jóvenes en las categorías masculina y femenina. Entre los candidatos masculinos aparecen Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl y Warren Zaïre-Emery. En la rama femenina figuran Vicky López, Clara Serrajordi, Felicia Schröder, Veerle Buurman y Lily Yohannes.

En los premios a los mejores porteros, los nominados masculinos incluyen a Joan García, Unai Simón, David Raya, Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Emiliano Martínez. En la categoría femenina, las candidatas son Cata Coll, Ann-Katrin Berger, Hannah Hampton, Lorena y Ayaka Yamashita.

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Asimismo, se entregarán reconocimientos a los mejores entrenadores. Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Vincent Kompany competirán en la categoría masculina, mientras que Pere Romeu, Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen y Elena Sadiku aparecen entre las candidatas y candidatos del fútbol femenino.

Finalmente, la ceremonia distinguirá a los equipos del año. En la rama masculina están nominados Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Múnich, Bodø/Glimt y Flamengo. En la femenina competirán Barcelona, Olympique de Lyon, Bayern Múnich, Manchester City y Club América.