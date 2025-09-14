Síguenos en::
Manchester City triunfó 3-0 sobre el United en el derbi; Erling Haaland fue la gran figura

Los 'celestes' no tuvieron inconvenientes ante sus vecinos y en el Etihad Stadium impusieron condiciones. Erling Haaland marcó doblete, en juego de la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:08 p. m.
Jugadores del Manchester City y un festejo de gol contra Manchester United en el Etihad Stadium.
AFP

