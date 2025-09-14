Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el doblete de Erling Haaland en el partido entre Manchester City y Manchester United

Vea el doblete de Erling Haaland en el partido entre Manchester City y Manchester United

El delantero noruego convirtió el segundo y tercer gol del derby de Manchester, para poner a celebrar a la afición 'citizen'. Con ambas anotaciones suma cinco goles en lo que va de Premier League.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 14, 2025 01:07 p. m.
Comparta en:
Erling Haaland, celebrando un gol frente al Manchester United
Erling Haaland, celebrando un gol frente al Manchester United
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad