Vea el doblete de Erling Haaland en el partido entre Manchester City y Manchester United

En un derbi de alta tensión en el Etihad Stadium, Erling Haaland volvió a dejar su sello y anotó dos goles clave para que el Manchester City se impusiera 3-0 al Manchester United en la jornada cuatro de la Premier League.

El primer tanto del noruego llegó poco después del descanso, cuando Haaland recibió un pase filtrado de Jérémy Doku, se plantó frente al portero Altay Bayindir y definió con tranquilidad para ampliar la ventaja de los locales. El noruego ya había generado peligro anteriormente, pero le faltaba precisión hasta ese momento.

Su segundo gol fue producto de una jugada colectiva bien pensada: asistencia de Bernardo Silva, en medio de una lucha por el balón en el mediocampo, en la que pudo dar un pase al espacio a Haaland quien mantuvo la compostura en el área para liquidar. En ese tramo del partido, el City dominó territorialmente y provocó varios desajustes en la defensa del United, lo que le permitió aprovechar los espacios.

Con esta actuación, Haaland refuerza su estado de forma y reafirma su condición de delantero más determinante del campeonato, mientras que Pep Guardiola ve cómo su equipo suma una victoria contundente que recupera sus buenas sensaciones en la liga.



Primer gol de Erling Haaland frente al Manchester United

pic.twitter.com/rESKUZaOuH

Segundo gol de Erling Haaland frente al Manchester United

pic.twitter.com/n7aY9rv30J